وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:مراسم افتتاح بارگاه شمس تبریزی با حضور نخبگان، ادیبان، شاعران و جمعی از سفرا و مهمانان خارجی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیدرضا صالحی‌امیری در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» شبکه خبر از طراحی یک مسیر جدید گردشگری با عنوان «ایران، آغاز هر داستان» خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین مسیرهایی که در این چارچوب تعریف کرده‌ایم، مسیر گردشگری عرفانی است.

او افزود: این مسیر از شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی آغاز می‌شود، به سهرورد و شیخ اشراق می‌رسد و سپس در خوی به شمس تبریزی و از آنجا به قونیه و مولانا پیوند می‌خورد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان احداث شده و در تراز مجموعه‌های مهم عرفانی منطقه قرار دارد.

صالحی‌امیری افزود: مراسم افتتاح آن نیز با حضور نخبگان، ادیبان، شاعران و جمعی از سفرا و مهمانان خارجی برگزار خواهد شد.

او تاکید کرد: ما این پروژه را بخشی از احیای «نوار گردشگری عرفانی» ایران می‌دانیم، ظرفیتی که می‌تواند گردشگران علاقه‌مند به فرهنگ و عرفان را از نقاط مختلف جهان اسلام به ایران جذب کند.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه گردشگران عراقی در بازار گردشگری ایران گفت: بخش قابل توجهی از گردشگران ورودی ایران از عراق هستند و این موضوع ریشه در پیوندهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و همچنین ظرفیت‌های طبیعی و زیبایی‌شناختی ایران دارد.

او افزود: با توجه به محدودیت‌های هوایی، وزارت میراث‌فرهنگی بلافاصله سازوکارهای جایگزین را در دستور کار قرار داده و تمرکز جدی بر فعال‌سازی ظرفیت مرزهای زمینی با عراق گذاشته است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: از خوزستان، ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی می‌توان ظرفیت ورود زمینی خانواده‌ها و گردشگران عراقی را فعال کرد و با توجه به لغو روادید، مانع اساسی در این مسیر وجود ندارد. در خصوص ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز فعال‌سازی مرزهای زمینی و توسعه مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.