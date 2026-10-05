تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار دوستانه خود مقابل عراق با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان ارمغان احمدی از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شرار حیدر بغداد به مصاف تیم فوتبال نوجوانان عراق رفتند و در پایان با سه گل حریف خود را شکست دادند.

تیم فوتبال نوجوانان ایران در دقیقه ۴ صاحب یک ضربه پنالتی شد که این ضربه به گل تبدیل نشد.

نخستین گل ایران در دقیقه ۲۴ و روی یک ضربه کرنر به ثمر رسید که با اشتباه بازیکن عراق، توپ وارد دروازه این تیم شد تا ایران با گل به خودی حریف پیش بیفتد.

نوجوانان ایران پس از گل نخست چند موقعیت به دست آوردند تا این که در دقیقه ۷۲، تیم ملی نوجوانان ایران بار دیگر صاحب ضربه پنالتی شد و این بار توانست از روی نقطه پنالتی توسط امید عبدحسینی به گل دوم دست پیدا کند.

شاگردان ارمغان احمدی در دقیقه ۸۶ نیز برای سومین بار دروازه عراق را با ضربه سر علیرضا دارایی باز کردند تا نخستین دیدار دو تیم با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان برسد.

دو تیم در ادامه اردوی آماده‌سازی خود، ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۵ مهرماه نیز در دومین دیدار دوستانه در ورزشگاه الزورا مقابل یکدیگر قرار می گیرند.