

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته انضباطی هیات فوتبال استان تهران در پی درگیری و حواشی شدید دیدار تیم‌های نوجوانان استقلال و شاهین، آرای انضباطی مربوط به این مسابقه را صادر کرد.

بر اساس آرای اعلام‌شده، بازیکنان و مربیان خاطی با محرومیت‌هایی بین یک تا شش ماه و جریمه نقدی ۱۵ تا ۶۰ میلیون تومانی مواجه شدند. همچنین دو هوادار منتسب به باشگاه‌های استقلال و شاهین هر کدام به یک سال محرومیت و جریمه نقدی محکوم شدند. باشگاه استقلال نیز به دلیل اتفاقات رخ‌داده، با محرومیت پنج جلسه‌ای از حضور هواداران و جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی رو‌به‌رو شد.