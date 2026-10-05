

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فهرست نهایی ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی والیبال مردان ۲۰۲۷ مشخص شد و تیم ملی والیبال ایران در میان تیم‌هایی قرار گرفت که سال آینده برای کسب عنوان قهرمانی جهان در لهستان به میدان خواهند رفت.

مسابقات ۲۰۲۷ در شرایطی برگزار می‌شود که نام این رقابت‌ها برای نخستین بار تغییر کرده است. فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۷، مسابقات قهرمانی جهان با عنوان FIVB Volleyball World Cup یا جام جهانی والیبال فدراسیون جهانی برگزار خواهد شد. این تغییر نام بخشی از تغییرات جدید ساختار مسابقات است که از دوره ۲۰۲۵ آغاز شد.

لهستان برای سومین بار در تاریخ میزبان مسابقات قهرمانی جهان مردان خواهد بود و رقابت‌های سال ۲۰۲۷ در پنج شهر این کشور برگزار می‌شود.

شهر‌های گدانسک، کاتوویتسه، ووچ، اولشتین و کراکوف میزبان مسابقات خواهند بود و مرحله نیمه‌نهایی و دیدار‌های مدال نیز در کراکوف برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در ماه سپتامبر ۲۰۲۷ برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم در دومین دوره این مسابقات با فرمت جدید به مصاف یکدیگر می‌روند.

اسامی ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی ۲۰۲۷ به قرار زیر است:

میزبان: لهستان

قهرمان دوره قبل: ایتالیا

سهمیه قاره آسیا: ژاپن، ایران و کره‌جنوبی

سهمیه قاره اروپا: فرانسه، اسلوونی و فنلاند

سهمیه آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب: آمریکا، کانادا و کوبا

سهمیه آمریکای جنوبی: برزیل، آرژانتین و شیلی

سهمیه آفریقا: تونس، کامرون و الجزایر

سهمیه رده‌بندی جهانی: بلغارستان، آلمان، اوکراین، بلژیک، ترکیه، صربستان، جمهوری چک، یونان، رومانی، هلند، مکزیک، پورتوریکو، دانمارک، مصر و استونی

در مجموع، اروپا با ۱۷ تیم بیشترین نماینده را در این دوره دارد. از میان تیم‌های حاضر، استونی برای نخستین بار به عنوان یک کشور مستقل در رقابت‌های جهانی حاضر می‌شود و دانمارک نیز پس از ۶۱ سال به این مسابقات بازمی‌گردد. یونان هم پس از آخرین حضور خود در سال ۲۰۰۶، دوباره به جمع تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها رسیده است.

جام جهانی ۲۰۲۷ برای دومین بار با حضور ۳۲ تیم برگزار خواهد شد. تیم‌ها در مرحله مقدماتی در ۸ گروه چهار تیمی قرار می‌گیرند و دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله حذفی می‌شوند.

پس از مرحله گروهی، مسابقات در مراحل یک‌هشتم نهایی، یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و دیدار‌های مدال ادامه پیدا خواهد کرد.

قرعه‌کشی مسابقات نیز قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ برگزار شود و جزئیات گروه‌بندی پس از انجام قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.

اهمیت جام جهانی ۲۰۲۷ تنها به رقابت برای عنوان قهرمانی جهان محدود نمی‌شود. این مسابقات یکی از مسیر‌های پایانی انتخابی بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ خواهد بود.

سه تیم برتر جام جهانی ۲۰۲۷ که تا آن زمان سهمیه المپیک را به دست نیاورده باشند، جواز حضور در بازی‌های المپیک لس‌آنجلس را کسب خواهند کرد.

تیم ملی والیبال ایران با کسب عنوان نایب‌قهرمانی در مسابقات قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ در فوکوئوکا، یکی از سه سهمیه قاره آسیا را به دست آورد. ژاپن با قهرمانی و کره‌جنوبی با کسب مدال برنز، دو تیم دیگر آسیایی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۷ خواهند بود.

به این ترتیب، مردان والیبال ایران در سال ۲۰۲۷ در جمع ۳۲ تیم برتر جهان برای کسب یکی از مهم‌ترین عناوین والیبال دنیا به میدان می‌روند؛ رقابتی که علاوه بر جام قهرمانی جهان، می‌تواند مسیر مستقیم سه تیم به المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ را نیز هموار کند.