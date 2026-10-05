پخش زنده
امروز: -
مردم مبعوث کیش با حضور در اجتماع شبانه مردمی میدان ساحل در دویست و نوزدهمین شب از حماسه خیابان فریاد استکبارستیزی سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش پس از برگزاری کاروان خودرویی و موتوری با حضور در میدان ساحل کیش در اجتماع شبانه مردمی شرکت کردند.
شرکت کنندگان با فریادهای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از دو رژیم کودک کش و تروریست امریکا و اسرائیل نشان دادند.
ساکنان و گردشگران کیش، موفقیت دانش آموزان ایرانی را در عرصههای علمی جهان نشان از خودباوری و توان علمی ایران در سطح جهان برشمردند.