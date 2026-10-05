به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه کاروان پارالمپیکی ایران اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا، با حضور آحاد مردم، ورزشکاران و کادر فنی اعزامی به این مسابقات و مسئولین کمیته ملی پارالمپیک در میدان انقلاب تهران برگزار شد.

در این مراسم که جمع کثیری از مردم حضور داشتند و با دعای خیر و بدرقه باشکوه، ورزشکاران جانباز و توانیاب را آماده اعزام به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی کردند.

همزمان با حضور ملی پوشان کاروان «جان فدایان ایران قوی» در تجمع مردمی میدان انقلاب، از دیوارنگاره میدان انقلاب با موضوع حضور کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی_ناگویا رونمایی شد.

همزمان با ورود ورزشکاران به میدان انقلاب، مردم حاضر با شعار "ورزشکار قهرمان خوش آمدید به میدان" از فرزندان ایران در کاروان پارالمپیکی استقبال کردند.

ورزشکاران نیز با شعار "جانم فدای ایران" پاسخ محبت مردم را دادند.

در این مراسم غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، سیدمحمد پولادگر سرپرست کاروان، جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش جانبازان و مریم کاظمی پور حضور داشتند.

کارگری: نام کاروان ایران شعار نیست

غفور کارگری در آئین بدرقه کاروان ایران خطاب به مردم حاضر در میدان انقلاب گفت: نام کاروان ایران به تاسی از حرکت انقلابی مردم، جان فدای ایران قوی نام گذاری شده است و این نامگذاری شعار نیست بلکه برگرفته از مقاومت مردمی در ۲۲۰ روز گذشته است.

وی گفت: ورزشکاران ایران که لقب جان فدای ایران قوی گرفتند سربازانی هستند که تا پایان جان برای ایران خواهند جنگید و حتی امروز یکی از بانوان کشور به من گفت یا برای ایران مدال می‌گیرم یا زنده بر نمی‌گردم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به افتخارآفرینی توانیابان و جانبازان افزود: پرافتخارترین تیم، پرافتخارترین ورزشکار و قدرتمندترین ورزشکار ایران از همین پارالمپیکی‌ها است که با اراده به این جا رسیدند. این قهرمانان همواره مورد تمجید و تفقد رهبر شهید قرار گرفتند.

در ادامه این برنامه آنا جهانگرد جانباز مدرسه میناب پرچم کاروان ایران را به روح الله رستمی پرچمدار کشور تقدیم کرد تا در رژه افتتاحیه بازی‌های پاراآسیایی پیشاپیش کاروان حرکت کند.

در پایان این مراسم روح الله رستمی سوگندنامه کاروان را قرائت کرد.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۷ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی حاضر می‌شود.

در این کاروان «آنا جهانگرد» دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد به عنوان سرپرست معنوی انتخاب شده است.

همچنین کمیته ملی پارالمپیک «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرده تا پیام مظلومیت کودکان این قربانیان مظلوم جنگ را به دنیا مخابره کند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.