ققنوس، یعنی ملت ایران، هر بار که دشمن فکر کرد کار این ملت تمام شده است، دوباره بلند شد؛ ایران را باید با اراده مردم خود سنجید؛ ملتی که قرار بود در آتش بماند، اما سربلندتر از همیشه از آتش بیرون آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در دوشنبه ۱۳ مهر به این شرح است:

سلام بینندگان و شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. مقدمه تحلیلی امشب خبر ۲۱ را با یک کلمه آغاز می‌کنیم؛ ققنوس. تعبیری که رهبر انقلاب در پیام اخیرشان برای ملت ایران به کار بردند، اما ققنوس این روز‌ها فقط یک تعبیر افسانه‌ای نیست و می‌توان رد آن را در واقعیت‌های امروز ایران دید. از قهرمانی ۵ دانش‌آموز ایرانی در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک در رقابت با دانش‌آموزان ۶۶ کشور تا بازی‌های آسیایی ناگویا که کاروان ایران موفق به کسب ۱۹ نشان طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز شد؛ در مجموع، ۵۲ نشان و ۶ طلای بیشتر از دوره قبل؛ دوره‌ای که خبری از جنگ هم نبود.

از دانش و ورزش که بگذریم، در حوزه معیشت مردم هم پس از اقدام شهرداری تهران برای اجرای طرح تورم صفر و تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی تا عید نوروز، امروز هم خبر آمد که با دستور رئیس جمهور، گروهی با حضور ۷ تن در دولت تشکیل شد تا اجرای این طرح از تهران به دیگر شهر‌های کشور گسترش یابد؛ یعنی همه این کارها با وجود جنگ، فشار و تحریم انجام شده، یعنی اینکه مدرسه، دانشگاه، ورزش و علم، متوقف نشده است و زندگی مردم هم قرار نیست که متوقف شود.

بشنوید از آن طرف، آتشی که دشمن ایجاد کرد؛ امروز مدیرعامل آرامکو گفته که حدود ۳ میلیارد بشکه عرضه نفت از دست رفته و حدود یک میلیارد بشکه از ذخیره‌های جهانی مصرف شده و حالا کار به جایی رسیده است که کشور‌های گروه ۷ برای مهار این بحران تصمیم گرفتند تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از ذخیره‌های اضطراری خود را آزاد کنند. قیمت متوسط بنزین در آمریکا هم به حدود ۴ دلار و ۳۸ سنت در هر گالن رسیده و دیزل هم حدود ۶ دلار و ۳۶ سنت شده است.

این یعنی آتشی که قرار بود تا ایران را طعمه خود کند، حالا بازار انرژی جهان را درگیر کرده و شعله‌های آن، دامن مردم آمریکا را هم گرفته است؛ مردمی که از اوضاع اقتصادی آمریکا به تنگ آمده‌اند و صدای فریاد اعتراض آنان به خوبی در نظرسنجی‌ها شنیده می‌شود. امروز ترامپ در حالی وارد کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره شده که بر اساس گزارش رویترز، میزان نارضایتی از عملکرد او به ۶۸ درصد رسیده است؛ بالاترین سطح نارضایتی در زندگی سیاسی ترامپ. این عدد در میان رأی‌دهندگان لاتین‌تبار آمریکایی، بر اساس گزارش ان‌بی‌سی نیوز، ۶۹ درصد است. شبکه سی‌بی‌اس هم گزارش داده است که ۹ تن از هر ۱۰ ر‌أی‌دهنده می‌گویند جنگ ایران، موجب افزایش قیمت نفت و بنزین آمریکا شده است.

حالا به این‌ها، واکنش مشاور سابق پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) به پیام سپاه خطاب به مردم این کشور را اضافه کنید. داگلاس مک گریگور گفت: ورق برگشته است، حالا ایران به مردم آمریکا می‌گوید که کنترل دولت خود را پس بگیرید؛ یعنی معادله‌ای که قرار بود از واشنگتن به تهران فشار بیاورد، حالا برعکس خود را نشان می‌دهد و ایران، پیام خود را مستقیم به مردم آمریکا می‌رساند.

امروز، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح هم یک پیام روشن داد؛ اگر دشمن دوباره دست حمله بزند، پاسخ ایران بسیار سنگین‌تر خواهد بود. سرلشکر عبداللهی، همچنین گفت: مردم آمریکا منتظرند تا پاسخ دروغ‌های ترامپ را در انتخابات پیش‌ رو را بدهند.

خوب، حالا برگردیم به کلمه اول؛ ققنوس. یعنی ملت ایران، هر بار که دشمن فکر کرد کار این ملت تمام شده است، دوباره بلند شد. این همان چیزی است که محاسبه‌گران آن‌سوی آب، کمتر فهمیدند ایران را نمی‌توان فقط با محاسبه موشک و هواپیما سنجید. ایران را باید با اراده مردم خود سنجید؛ این همان ققنوس است. ققنوس ایران، ملتی که قرار بود در آتش بماند، اما سربلندتر از همیشه از آتش بیرون آمد.

نویسنده: احمد رضا لطفی