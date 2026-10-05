برگزیدگان بخش‌های مختلف فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی، با معرفی آثار و هنرمندان برتر، پروانه‌های زرین خود را دریافت کردند.

در بخش‌های فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آثار برگزیده بخش‌های مختلف فیلم‌های کوتاه، با رأی هیأت داوران معرفی شدند.

در بخش فیلم کوتاه داستانی پروانه زرین بهترین فیلم به «مکانیک»به کارگردانی ایوب گلکار و تهیه‌کنندگی مصطفی گلکار رسید.

همچنین در بخش بین‌الملل نیز امیررضا سلیمانی برای بازی در فیلم «کوچ»، پروانه زرین بهترین بازیگر را از آن خود کرد.

در بخش پویانمایی کوتاه، «شیشه‌ای در قلب من»به کارگردانی آمنه اربابون و امیر مهران و تهیه‌کنندگی علی قربانی و امیر مهران برگزیده شد.

پروانه زرین بهترین فیلم مستند کوتاه هم به«کوه راستین» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حدیث جان‌بزرگی رسید.

در بخش پویانمایی کوتاه مجموعه «ساعت پویا؛ راز صندوق» ساخته آرش رازانی و آبتین یغماییانو تهیه‌کنندگی آبتین یغماییان پروانه زرین این بخش را دریافت کرد؛ و در بخش نوآورانه هوش مصنوعی کوتاه،«زومپیا»به کارگردانی کاوه کنعانی و تهیه‌کنندگی میثم نورانی، به عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

جایزه ویژه میناب جان ایران هم‌ به محمد حسین عباسی به کارگردان فیلم ماکان رسید.