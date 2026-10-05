\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0647\u0627\u0634\u0645\u06cc\u200c\u0641\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u0645\u062a\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06f5\u06f8 \u0641\u0642\u0631\u0647 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0645\u062d\u0645\u0648\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u0627\u062d\u0634\u0627\u0645 \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0632\u0644 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0648\u06cc \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f:\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u06f1\u06f3\u06f4 \u0631\u0623\u0633 \u0627\u062d\u0634\u0627\u0645\u060c \u06f4 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0644\u0627\u06a9 \u062c\u0639\u0644\u06cc\u060c \u0644\u0648\u0627\u0632\u0645 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0633\u0631\u0642\u062a \u06a9\u0634\u0641 \u0634\u062f.\n\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0646\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f:\u0627\u0631\u0632\u0634 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0641\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f3\u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u00a0