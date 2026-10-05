منابع آگاه از حمله مسلحانه تروریست‌های مزدور دشمن به خودروی شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک، و شهادت یک نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ بر اساس اخبار دریافتی، در جریان این حمله یک نفر از سه نفر شهروند مجروح حادثه، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.



این اقدام تروریستی در ادامه تحرکات اخیر عناصر مسلح و با هدف ایجاد رعب و ناامنی در میان شهروندان انجام شده است.



جزئیات بیشتر این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

در ادامه، کلیپ صحبت‌های یکی از مجروحان این حادثه تروریستی را ببینید.