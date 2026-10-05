مس رفسنجان در هفته چهارم لیگ دسته اول،با پیروزی به رده سوم جدول صعود کرد اما مس کرمان به تساوی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، تیم فوتبال مس رفسنجان در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ آزادگان، عصر امروز از ساعت ۱۷ در رفسنجان به مصاف آریو اسلام‌شهر رفت و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید و با کسب دومین برد پیاپی، ۸ امتیازی شد، اما به علت تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار گرفت.

تک‌گل این دیدار در دقیقه ۵۰ از روی ضربه کرنر از سمت چپ به ثمر رسید تا مس سه امتیاز حساس این بازی را کسب کند.

بعثت کرمانشاه هم پس از شکست هفته گذشته برابر مس رفسنجان، این هفته به مسیر برد برگشت.

در دیگر بازی این هفته نیز نیروی زمینی و مس کرمان به تساوی بدون گل رسیدند.

نتایج دیدار‌های امروز:

نیروی زمینی صفر - مس کرمان صفر

بعثت کرمانشاه ۲ - پالایش نفت بندرعباس یک

هوادار صفر - پارس جم جنوبی یک

مس رفسنجان یک - آریو اسلامشهر صفر

نتایج بازی‌های روز گذشته

جزیره قشم یک ـ کاراگستر صفر

نفت مسجدسلیمان یک ـ فردالبرز صفر

شاهین بندرعامری ۲ ـ سایپا صفر

نفت گاز گچساران یک ـ فولاد ب یک