جمعی از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان گرمه با حضور در منزل شهید مهدی نجاری، با مادر این شهید والامقام دیدار و از صبر و ایثار ایشان تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با گرامیداشت هفته انتظامی، فرمانده انتظامی شهرستان گرمه به همراه رئیس عقیدتی سیاسی و جمعی از کارکنان با حضور در منزل شهید مهدی نجاری از شهدای نیروی انتظامی ، با مادر این شهید والامقام دیدار و از صبر و ایثار ایشان تجلیل کردند.

در این دیدار، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید مهدی نجاری، از فداکاری و صبوری خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمه خانواده‌های شهدا را سرمایه‌های ارزشمند انقلاب و نظام دانست و بر تداوم دیدار و تکریم این خانواده‌ها تأکید کرد. در پایان نیز با اهدای لوح تقدیر و هدیه، از مادر شهید مهدی نجاری تجلیل به عمل آمد.