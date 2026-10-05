رئیس‌‌جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی، زادروز رئیس‌جمهوری تاجیکستان را تبریک گفت و برای او و این ملت، آرزوی سلامتی، سعادت و سربلندی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با امامعلی رحمان، ضمن تبریک زادروز و آرزوی طول عمر او، برای ملت تاجیکستان آرزوی خوشبختی و سعادت کرد.

در ادامه این گفت‌و‌گو، امامعلی رحمان، ضمن قدردانی از آقای پزشکیان، بر ضرورت گسترش روابط میان تهران و دوشنبه تأکید کرد و گفت: من و همه مردم تاجیکستان از روند رو به رشد تعامل و تعمیق روابط میان دو کشور خرسندیم.

رئیس‌جمهوری تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سخنرانی رئیس‌‌جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را هوشمندانه و مقتدرانه دانست و برای ملت ایران آرزوی خوشبختی و سربلندی کرد.