اوقات شرعی ۱۴ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۶ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۵۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۱۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۳ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۵۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۱۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۴ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امیر المومنین علیه السلام فرمود: هدایا العمّال غلول.

هدایای کارگزاران (و کارمندان) غلول است (غَلُول در لغت به معنی خیانت است.) (لسان العرب ج۱۱، ص۴۹۹)

احکام شرعی:

حکم خوب خدمت نکردن در اداره

سوال) من يکى از کارکنان نيروهاى مسلح هستم و به علت مشکلات شخصى نمى‌توانم خوب خدمت کنم وظيفه من چيست؟

جواب) بايد به اطلاع مسئول آن اداره برسانيد و طبق مقررات عمل کنيد. (استفتائات مقام معظم رهبری)