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اوقات شرعی ۱۴ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۶ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۵۳ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۱۲ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۳ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۷ و ۵۴ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۱۲ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۴ دقیقه
ذکر روز سه شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین
حدیث روز:
احکام شرعی:
حکم خوب خدمت نکردن در اداره
سوال) من يکى از کارکنان نيروهاى مسلح هستم و به علت مشکلات شخصى نمىتوانم خوب خدمت کنم وظيفه من چيست؟
جواب) بايد به اطلاع مسئول آن اداره برسانيد و طبق مقررات عمل کنيد. (استفتائات مقام معظم رهبری)