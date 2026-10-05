به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و افزایش سطح آگاهی و آموزش نکات ایمنی و پلیسی به نونهالان جامعه مراسمی در یکی از مهدکودک‌های شیروان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ، از جمله برنامه های بزرگداشت این هفته در شهرستان شیروان ، امروز اجرای برنامه آموزش همگانی با حضور سرهنگ عباس‌زاده رئیس پلیس پیشگیری این شهرستان و کارکنان مشاوره کلانتری ۱۱ شیروان بود که در مهدکودک ورزش این شهر برگزار و نکات آموزشی و ایمنی به کودکان و نونهالان ارائه شد.