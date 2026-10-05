به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز منطقه پردیس اهپاز، خیابان های دامون ۱ و ۲، خیابان های جویبار ۱ تا ۳، خیابان های آسمان و آبشار، خیابان های رودبار ۱ تا ۳، خیابان های دلارام ۱ تا ۸ و منازل سبزیکاری از ساعت ۲۱ دوشنبه ۱۳ مهرماه قطع شده است و تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۱۴ مهرماه ادامه خواهد داشت.

از مشترکان درخواست می شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.