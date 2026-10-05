استاندار از رفع برخی از موانع پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: پرونده واحد‌هایی که زیر یک همت خسارت دیده‌اند، به بانک‌ها ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در پی حملات رژیم آمریکایی صهیونیستی در جریان جنگ رمضان، شماری از واحد‌های صنعتی استان قم هدف قرار گرفت و خسارت‌های سنگینی به بخش تولید وارد شد.

بازگشت بخشی ازاین واحد‌های صنعتی به مدار تولید، زمینه بازگشت کارگران به محل کار و تداوم اشتغال را نیز فراهم کرده است؛ اما صاحبان این واحد‌ها می‌گویند برای بازسازی کامل و رسیدن به ظرفیت مطلوب تولید، همچنان چشم‌انتظار حمایت و مساعدت مسئولان هستند.

استاندار قم گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است برای واحد‌هایی که میزان خسارت آنها کمتر از یک همت است، تسهیلات بانکی اختصاص یابد و مطابق مصوبه موجود، تضامین این تسهیلات نیز از سوی دولت تأمین شود.

در جریان حملات رژیم آمریکایی صهیونیستی در جنگ رمضان، بیش از ۲۰ واحد صنعتی در قم به‌طور کامل تخریب شد و مجموع خسارت‌های وارده به این واحد‌ها حدود ۱۲ و نیم همت برآورد شده است.