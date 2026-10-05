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استاندار از رفع برخی از موانع پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: پرونده واحدهایی که زیر یک همت خسارت دیدهاند، به بانکها ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در پی حملات رژیم آمریکایی صهیونیستی در جریان جنگ رمضان، شماری از واحدهای صنعتی استان قم هدف قرار گرفت و خسارتهای سنگینی به بخش تولید وارد شد.
بازگشت بخشی ازاین واحدهای صنعتی به مدار تولید، زمینه بازگشت کارگران به محل کار و تداوم اشتغال را نیز فراهم کرده است؛ اما صاحبان این واحدها میگویند برای بازسازی کامل و رسیدن به ظرفیت مطلوب تولید، همچنان چشمانتظار حمایت و مساعدت مسئولان هستند.
استاندار قم گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است برای واحدهایی که میزان خسارت آنها کمتر از یک همت است، تسهیلات بانکی اختصاص یابد و مطابق مصوبه موجود، تضامین این تسهیلات نیز از سوی دولت تأمین شود.