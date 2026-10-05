به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پیمان جبلی در این نشست با اشاره به دغدغه‌مندی جدی رئیس‌جمهور برای حل چالش ناترازی انرژی و توسعه منابع تجدیدپذیر، تأکید کرد: بهره‌گیری از این انرژی‌ها اهمیتی راهبردی دارد و علاوه‌بر صرفه‌جویی اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای معیشت مردم و افزایش تاب‌آوری جامعه در شرایط خاص و بحرانی ایفا می‌کند.

وی افزود: روزی که رئیس‌جمهور در آغاز کار خود از تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی پاک و تجدیدپذیر طی دو سال سخن می‌گفت، شاید این هدف برای عده‌ای دور از دسترس به نظر می‌رسید؛ اما امروز در آستانه دستیابی به ظرفیت تولید ۸۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر هستیم و بدون تردید در آینده‌ای نزدیک از مرز ۱۲ هزار مگاوات نیز عبور خواهیم کرد؛ روندی که اثبات می‌کند آن وعده محقق‌شدنی است.

رئیس رسانه ملی ضمن تأکید براینکه این سازمان در همه بخش‌ها اعم از خبر، شبکه‌های سراسری و استانی، همواره بر ترویج فرهنگ مصرف بهینه و توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های پاک اهتمام داشته است، به تولید بیش از ۳۸۴ ساعت برنامه در یک سال گذشته با محوریت انرژی‌های خورشیدی و حرکت به‌سمت بهره‌برداری از انرژی‌های پاک اشاره کرد و گفت: این اقدام، تکلیفی ملی برای رسانه ملی است تا مسیر تحقق اهداف کلان دولت در این حوزه هموار شود.

دکترجبلی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ که وضعیت ناترازی انرژی نگران‌کننده بود، رسانه ملی با تمام توان بر ضرورت مصرف بهینه تأکید و روی این موضوع کار کرد. همان زمان وزیر وقت نیرو در جریان دیدار با رهبر شهید، گزارشی ارائه و اعلام کرد که به‌واسطه تبلیغات و محتوا‌های تولیدی رسانه ملی، بیش از ۳۰ درصد کاهش مصرف رخ داده که رقمی درخور توجه بود. ما به این ظرفیت و تأثیرگذاری رسانه ملی در مسائل کلان کشور باور داریم.

وی با بیان اینکه رسانه ملی می‌تواند با تجهیز ابنیه و ساختمان‌های خود به سلول‌های خورشیدی، در ترویج این فرهنگ پیشگام باشد، اظهار کرد: در دوره‌ای که مردم مبعوث با تمام توان پای‌کار کشور هستند، باید به نقش‌آفرینی اثرگذار آنها در عرصه‌های مختلف توجه ویژه‌تری داشت. همان مردمی‌که با ایستادگی خود دشمن را ناامید کرده‌اند، قطعاً می‌توانند در بحران‌هایی نظیر ناترازی انرژی نیز نقشی کلیدی ایفا کنند.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به ظرفیت آنتن رسانه ملی برای تقویت فرهنگ مصرف بهینه اظهار کرد: باید دستاورد‌های نظام در حوزه انرژی خورشیدی به‌نحو شایسته‌ای بازتاب یابد. ما آماده‌ایم با مشارکت وزارت نیرو در قالب‌هایی که اثرگذاری بیشتری دارند، تولید محتوا داشته باشیم و به تولید سریال، مستند، گزارش و… در این زمینه بپردازیم.

هم‌افزایی رسانه ملی و ساتبا برای تأمین و بهینه‌سازی مصرف انرژی

محسن طرزطلب، معاون وزیر و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق نیز در این جلسه با اشاره به اینکه بالغ‌بر ۱۶۰۰ مگاوات بر ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور در چند ماه اخیر افزوده شده، اظهار کرد: یکی از این اقدامات همکاری با رسانه ملی در تولید انرژی تجدیدپذیر و ترویج مصرف بهینه است. بر این اساس و مطابق موافقت نامه‌ای که به امضا رسیده است تا ۴۰ مگاوات برق تجدیدپذیر با استفاده از زمین‌های رسانه ملی که در اختیار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور قرار می‌گیرد، تأمین خواهد شد.

وی با بیان اینکه صداوسیما همواره در کنار وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، یادآوری کرد: در برخی از استان‌های کشور امکان اجرای طرح‌های مرتبط با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی بیشتر فراهم است. به‌عنوان نمونه در شهر‌های جنوبی به‌ویژه در زابل، خاش، سراوان و… می‌توانیم به‌خوبی از انرژی باد استفاده کنیم و حتماً در برخی فصول ۹۰ تا ۹۵ درصد امکان استفاده از تأمین انرژی باد وجود دارد که یک نعمت خدادادی بی‌نظیر است.

طرزطلب ادامه داد: ما امیدواریم تا پیش از سال ۱۴۰۶ ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر کشور به ۱۲ هزار مگاوات برسد و دستیابی به این هدف‌گذاری نیازمند حرکت به‌سمت هوشمندسازی گستره‌های تأمین انرژی است که در دنیا نیز بسیار موردتوجه قرار گرفته است و ما برای رسیدن به این اهداف به کمک رسانه ملی نیاز داریم.

در این جلسه همچنین از سوی مدیران و معاونین رسانه ملی و سازمان انرژی تجدیدپذیر نکاتی مطرح شد. راه‌اندازی کارگروه‌های مربوط به مزارع خورشیدی و فرهنگ‌سازی درزمینه تولید انرژی تجدیدپذیر، تعیین قالب‌های مؤثر برنامه‌سازی و تولیدات رسانه ملی درخصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، بررسی زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر، تولید گزارش و خبر به‌صورت مستمر در خبرگزاری صداوسیما با همکاری وزارت نیرو ازجمله موارد مورد تأکید مدیران هر دو سازمان در این نشست دوجانبه بود.