همزمان با سراسر کشور، نمایش فیلم‌های جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان در بندرعباس و میناب آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: در بندرعباس ۴ فیلم نگهبان خورشید، یکی میاد دنبالم، عموی بچه‌ها و شوتینگا تا ۱۵ مهر ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه نمایش داده می‌شود.

مصیب داوری افزود: علاقه‌مندان می توانند برای تهیه بلیط و دیدن فیلم‌ها به سینمای ستاره جنوب مراجعه کنند.

وی گفت: با استفاده از ۳ سینمای سیار در شهر میناب و بخش‌های توکهور و هشتبندی، سندرک، بندزرک و روستای دمشهر ۴ فیلم به نمایش گذاشته می‌شود.

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