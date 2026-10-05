مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لالی در استان خوزستان گفت: مادر باردار ساکن در منطقه عشایری و سختگذر این شهرستان که دچار عقرب زدگی شده بود، باتلاش گروه‌های بهداشتی، درمانی، فوریت‌های پزشکی و امدادی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یک مادر باردار عشایری که در ارتفاعات صعب‌العبور شهرستان لالی دچار گزش عقرب شده بود، با اقدام به‌موقع و هماهنگی تیم‌های بهداشتی، درمانی، فوریت‌های پزشکی و امدادی، پس از طی مسیری دشوار به بیمارستان امید لالی منتقل و تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفت.

امیر حسنوند، مدیر شبکه بهداشت و درمان لالی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مادر ۳۴ ساله عشایری از مناطق سختگذر شهرستان لالی، از ناحیه دست چپ دچار گزش عقرب شد که موضوع از سوی اهالی منطقه به مرکز بهداشت لالی اطلاع داده شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، کارشناسان واحد مادران مرکز بهداشت لالی بلافاصله هماهنگی‌های لازم را با مامای تیم سلامت مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تراز، بهورز منطقه و تکنسین فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ انجام دادند تا روند دسترسی به مادر باردار و انتقال وی به مرکز درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان لالی ادامه داد: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه، مامای مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تراز و تکنسین فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ به همراه یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی و یک خودروی امدادی کمک‌دار هلال احمر شهرستان به منطقه اعزام شدند و در ادامه، پس از حدود پنج ساعت پیاده‌روی در مسیر دشوار، به محل استقرار مادر باردار که در هفته ۳۴ بارداری قرار داشت، رسیدند. مادر در این مدت علائمی از جمله سردرد، ضعف و درد شدید در محل گزش را تجربه کرده بود.

حسنوند تصریح کرد: پس از حضور تیم سلامت بر بالین مادر، اقدامات درمانی اولیه توسط ماما انجام شد و مادر باردار به زایشگاه بیمارستان امید لالی تحویل داده شد. در بیمارستان نیز متخصص داخلی به‌صورت حضوری وضعیت مادر و محل گزش را بررسی نمود و اقدامات و تزریقات مورد نیاز را انجام داد.

وی گفت: همچنین کارشناس مامایی زایشگاه با مشورت تلفنی متخصص زنان، بررسی‌های لازم از جمله انجام نوار قلب جنین و آزمایش‌های مرتبط را انجام داد که خوشبختانه نتایج بررسی‌ها نشان داد جنین نیز در وضعیت سلامت کامل قرار دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان لالی با قدردانی از همکاری بین‌بخشی اداره هلال احمر شهرستان در این مأموریت، خاطرنشان کرد: این عملیات موفق حاصل هم‌افزایی و همکاری نزدیک مجموعه‌های مختلف حوزه سلامت و امداد بود و همکاری کارشناسان و کارکنان مرکز بهداشت شهرستان، متخصصان داخلی و زنان، ریاست مرکز بهداشت لالی، مدیر داخلی بیمارستان، کارکنان بخش زایشگاه بیمارستان امید و مسئول و تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ شهرستان در این مأموریت دشوار شایسته تقدیر است.

در ادامه علی ابوالحسنی، رئیس مرکز بهداشت لالی، با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی منطقه و وضعیت بارداری مادر اظهار کرد: در چنین شرایطی، سرعت عمل و هماهنگی میان تیم سلامت، فوریت‌های پزشکی و هلال احمر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و خوشبختانه با تلاش بی‌وقفه همکاران، مادر باردار پس از دریافت خدمات درمانی مورد نیاز و با تأکید پزشک متخصص، در حالی که از وضعیت عمومی مطلوبی برخوردار بود، برای انجام سونوگرافی از بیمارستان ترخیص شد.