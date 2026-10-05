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بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

از پشت پرده‌هایی که داخل آنها ربات‌ها تصمیم می‌گیرند، تا جاعل‌هایی که حقیقت را می‌کشند و یک رئیس جمهور هم به توهمات دیجیتالش تکیه می‌کند، همه اینها در بسته خبری گیجگاه.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۲۱:۴۷
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برچسب ها: گیجگاه ، فضای مجازی
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