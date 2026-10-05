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دشواری‌های طرح جدید استفاده از کارت سوخت جایگاه‌های سوخت

طرح جدید پالایش و پخش برای استفاده از کارت سوخت اضطراری جایگاه سردرگمی مردم را در پی داشته است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۲۱:۳۹
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برچسب ها: کارت سوخت خودرو ، بنزین
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