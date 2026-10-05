به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی طارمی ملی پوش فوتبال کشورمان در اقدامی خیرخواهانه و در راستای حمایت از حقوق اجتماعی و رفاه زندانیان نیازمند، زمینه آزادی هشت زندانی نیازمند استان تهران را فراهم کرد.

این اقدام در قالب طرحی خیرخواهانه و با مشارکت مهدی طارمی انجام شد و با کمک وی، هشت زندانی نیازمند استان تهران از بند، رهایی یافتند.

این ملی‌پوش فوتبال کشور پیش از این نیز در برنامه‌های خیرخواهانه و مسئولیت‌های اجتماعی مشارکت داشته است.