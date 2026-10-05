در جریان جنگ رمضان به مناطق غیر نظامی و کسب و کار‌های مردم آسیب‌هایی وارد شد که با اعطای تسهیلات ویژه بسیاری از این واحد‌ها بازسازی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مجری طرح‌های اشتغال بنیاد برکت حضرت امام در کردستان، از حمایت این بنیاد از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان خبر داد.

اصفهانی گفت: در این طرح ۵۷۰ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به کسبه آسیب‌دیده استان معرفی شده است.

وی افزود: در سنندج نیز تاکنون ۱۱۰ فقره تسهیلات به ارزش ۱۸ میلیارد تومان به کسبه پرداخت شده است.

این تسهیلات با هدف حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده و کمک به بازگشت آنها به چرخه فعالیت اقتصادی پرداخت می‌شود.