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اعدام دو تروریست دیگر جنایت میدان شهید علیخانی

قوه قضائیه اعلام کرد: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از عوامل اصلی جنایت اصفهان که اقدامات فجیع و وحشیانه آنها منجر به شهادت مظلومانه ۴ نیروی فراجا شده بود، پس از رسیدگی به پرونده و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۲۱:۳۲
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برچسب ها: اعدام ، تروریست مسلح ، اغتشاشگر
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