اعدام دو تروریست دیگر جنایت میدان شهید علیخانی

قوه قضائیه اعلام کرد: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از عوامل اصلی جنایت اصفهان که اقدامات فجیع و وحشیانه آنها منجر به شهادت مظلومانه ۴ نیروی فراجا شده بود، پس از رسیدگی به پرونده و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند.