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غوغای بجنوردی‌ها در تجمعات شبانه مردم

دویست و هجدهمین شب ایستادگی ملت در میادین و خیابان‌ها در شهر بجنورد جلوه‌ای دیگر داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۲۱:۲۷
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برچسب ها: بجنورد ، تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران
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