پیگیری‌های ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون رامسر سابقه چندساله دارد و در سال ۱۴۰۳ وارد مرحله جدی‌تر و اجرایی شد.

کنوانسیون رامسر پیمانی بین‌المللی درباره حفاظت از تالاب‌های جهان است و در سال ۱۹۷۱ (۱۳۴۹) در شهر رامسر ایران تهیه و به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت کننده رسید که در این کنوانسیون فهرستی از تالاب‌های مهم جهان نیز تهیه شده است.