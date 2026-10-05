جهانی شدن نگین فیروزهای اشترانکوه لرستان
دریاچه گهر استان لرستان این اثر طبیعی ملی ایران در جمع ۲۸ تالاب کشور، ثبت کنوانسیون بین المللی رامسر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
دریاچه گهر در استان لرستان در منطقه حفاظت شده اشترانکوه در ارتفاع ۲ هزار و ۳۶۰ متری از سطح دریا قرار دارد. وسعت دریاچه گهر بزرگ حدود ۱۰۰ هکتار و عمق دریاچه بین چهار تا ۲۸ متر و عرض آن بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ متر و طول آن یک هزار و ۵۰۰ متر است.
پیگیریهای ثبت دریاچه گهر در کنوانسیون رامسر سابقه چندساله دارد و در سال ۱۴۰۳ وارد مرحله جدیتر و اجرایی شد.
کنوانسیون رامسر پیمانی بینالمللی درباره حفاظت از تالابهای جهان است و در سال ۱۹۷۱ (۱۳۴۹) در شهر رامسر ایران تهیه و به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت کننده رسید که در این کنوانسیون فهرستی از تالابهای مهم جهان نیز تهیه شده است.