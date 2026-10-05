رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات آمریکا علیه ایران گفت: حمله و تحریم همزمان با ادعای مذاکره، مصداق فریبکاری است و با دشمنی که به‌طور مداوم ترور، تحریم، فشار و تهدید می‌کند و به تعهدات خود پایبند نیست، مذاکره معنایی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، در دیدار آقای «آرارات میرزویان»، وزیر امور خارجه و تجارت بین‌الملل ارمنستان با اشاره به روابط بسیار خوب و دوستانه میان دو کشور، ابراز امیدواری کرد که این مناسبات در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش گسترش یابد.

رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه بسیار خوب ارامنه در ایران، اظهار داشت: ارامنه در ایران همواره به عنوان مردمانی خوشنام و درستکار شناخته شده و این سابقه خوب، از سرمایه‌های ارزشمند روابط میان دو ملت است.

آقای پزشکیان همچنین با اشاره به دیدار اخیر خود با آقای «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در نیویورک، این دیدار را بسیار خوب و سازنده توصیف کرد و گفت: باید روابط دو کشور را در حوزه‌های تجارت، علم، فرهنگ و فناوری بیش از پیش توسعه دهیم و در این مسیر به یکدیگر کمک کنیم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: مشکل ما با آمریکا این است که هر بار به میز مذاکره می‌آییم، بلافاصله جنگ به ما تحمیل می‌شود. تاکنون سه بار پس از گفت‌و‌گو به ما حمله کرده‌اند و این نشان می‌دهد که آنها به دنبال گفت‌و‌گو نیستند، بلکه هدفشان ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران است.

آقای پزشکیان افزود: جمهوری اسلامی ایران بار‌ها صداقت خود را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای به اثبات رسانده و بیشترین نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دنیا مربوط به کشور ما بوده است؛ با این حال، آمریکا با ادعا‌های دروغین، ایران را تحت فشار قرار داده است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در سخنرانی خود در سازمان ملل اعلام کردم که آماده گفت‌و‌گو و راستی‌آزمایی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای هستیم، اما مشکل اینجاست که هر بار بازرسان به ایران آمده‌اند، مراکز هسته‌ای و دانشمندان ما شناسایی و پس از آن این مراکز بمباران و دانشمندان ما ترور شده‌اند. با چه منطقی باید مراکز علمی و دانشگاهی ما بمباران شوند؟ این در حالی است که طبق حقوق و قوانین بین‌المللی، حق ندارند مراکز هسته‌ای تحت نظارت آژانس را مورد حمله قرار دهند.

آقای پزشکیان اقدامات جنایتکارانه آمریکا در حمله به ایران و سپس ادعای مذاکره را از مصادیق فریبکاری آنان عنوان و تصریح کرد: آنها پاسخ نمی‌دهند که به چه جرمی ۱۶۸ کودک مظلوم میناب را به شهادت رساندند و خجالت نمی‌کشند و همچنان ادعای حقوق بشر دارند. دنیایی که مدعی تمدن است، اما در عمل متوحش شده، مشکل امروز ماست.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از اقدامات و رفتار‌های آنان با ایران مطابق قوانین بین‌المللی نیست، افزود: با دشمنی که هر روز ترور، تحریم، فشار و تهدید می‌کند و پیمان‌شکن است، مذاکره معنا ندارد و ملت ما نیز چنین رویکردی را نمی‌پذیرد.

آقای پزشکیان خاطرنشان کرد: بحمدالله مردم ما استوار ایستاده‌اند. همسایگان بسیار خوبی داریم، ارتباطات خود را تقویت خواهیم کرد و فشار‌ها را نیز خنثی میکنیم.

رئیس جمهور افزود: حمله آمریکا به ایران با هدف سرنگونی نظام، موجب انسجام بیشتر ملت ما شد و به امید خدا از این برهه نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه و تجارت بین‌الملل ارمنستان نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، سلام‌های گرم نخست‌وزیر این کشور را به رئیس‌جمهور اسلامی ایران ابلاغ کرد.

آرارات میرزویان با تأکید بر اینکه دوستی و روابط ایران و ارمنستان روزبه‌روز مستحکم‌تر می‌شود، اظهار داشت: در صحنه بین‌المللی نیز همکاری دو کشور به خوبی در جریان است و به‌رغم تحریم‌ها، با قوت تعاملات خود با ایران را پیگیری می‌کنیم.

وزیر امور خارجه ارمنستان همچنین با تأکید بر رویکرد صلح‌طلبانه ارمنستان گفت: ارمنستان کشوری صلح‌طلب است و به دنبال تحقق صلح است؛ مسیری که البته آسان نیست.

وزیر امور خارجه و تجارت بین‌الملل ارمنستان در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در چارچوب مسیر ترسیم‌شده، همکاری‌های دو کشور را بیش از پیش توسعه دهیم.