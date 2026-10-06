مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان شمالی گفت: ۴ هزار و ۳۲ نفر در نیمسال نخست ۱۴۰۵ در بخش خصوصی و آموزشگاه‌های آزاد این استان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای را فراگرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، آرش اخوان گفت: طی شش ماهه نخست امسال ۳ هزار و ۹۹ نفر از بانوان و ۹۳۳ نفر از آقایان از مهارت‌های آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به فعالیت ۵۸۴ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در این استان افزود: آموزش‌های مهارتی در قالب ۲۰۶ حرفه و ۳۱ رشته در آموزشگاه‌های آزاد خراسان شمالی ارائه شده که بیشترین عملکرد آموزشی در حرفه icdl بوده است.

اخوان با بیان اینکه طی ۶ ماهه نخست امسال ۲۰۹ مورد بازرسی آموزشگاه‌های آزاد نیز انجام شده است افزود: همچنین ۲۸ پروانه جدید تاسیس، ۵ مورد تمدید آموزشگاه صادر شده است.

آموزشگاه‌های آزاد به عنوان بازوان توانمند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال برگزاری دوره‌های مهارتی منتج به اشتغال هستند.