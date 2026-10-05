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مراقب دو قطبی‌ها باشید

مراقب دو قطبی‌ها باشید این توصیه رئیس قوه قضائیه به همکارانش بود، آقای محسنی اژه‌ای گفت از هیاهو و فضاسازی‌ها هراس نداشته باشید.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۲۱:۲۰
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برچسب ها: اژه ای ، رئیس قوه قضائیه
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