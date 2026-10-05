عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: در باب‌المندب، ذوباب و المخا، جز نیرو‌های مسلح یمن و مردم این مناطق کسی حضور ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: در باب‌المندب، ذوباب و المخا، جز نیرو‌های مسلح یمن و مردم این مناطق کسی حضور ندارد، اما تحرکات نظامی سعودی که صبح امروز برای عبور از استان لحج تلاش کردند، با طوفان خشم شدید یمنی درهم کوبیده شدند؛ حمد و سپاس و منت از آنِ خداست.

آنها تلاش کردند یک «پیروزی رسانه‌ای» بسازند، اما این اقدام به ناکامی و شکست خودشان انجامید و بار دیگر دروغ بودن آنچه را درباره پیروزی‌های خیالی خود تبلیغ می‌کنند، آشکار کرد.