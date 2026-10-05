بیست‌ونهمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز برق، همزمان با سراسر کشور در شهرستان چهارباغ استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز . در این مانور وضعیت انشعاب‌های غیرمجاز و کنتورهای نیازمند تعویض در نقاط از پیش شناسایی‌شده بررسی و اقدامات لازم برای ساماندهی آنها انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز گفت: تاکنون بیش از ۲۱ هزار انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و ثبت شده که جمع‌آوری بیش از ۱۷ هزار مورد از آنها در دستور کار قرار گرفته است.

خواجه‌وند افزود: با توجه به بافت شهرستان‌های چهارباغ و ساوجبلاغ، بخش قابل توجهی از اقدامات ساماندهی انشعاب‌های غیرمجاز در این مناطق متمرکز شده و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ انشعاب غیرمجاز در این دو شهرستان ساماندهی و ثبت شده است.

وی استفاده از تجهیزات و کنترل‌های هوشمند را از برنامه‌های شرکت توزیع برق برای مدیریت مصرف و کاهش تلفات انرژی عنوان کرد.

محمد رضا البرزی فرماندار چهارباغ نیز اجرای طرح ملی مهتاب را در مدیریت منابع محدود انرژی و افزایش رضایتمندی مردم مؤثر دانست و گفت: اجرای این طرح در شهرستان چهارباغ موجب مدیریت بهتر مصرف برق و رفع بخشی از مشکلات مردم در تأمین انرژی شده است.

البرزی تأکید کرد: ادامه این مسیر می‌تواند ضمن تأمین نیاز مردم، به مدیریت بهتر منابع انرژی و افزایش رضایتمندی مشترکان کمک کند.