به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر داود سلمان پور، اظهار داشت: سویه جدید واکسن برای افرادی که حساسیت به تخم مرغ، فرمالدهید، بیماری حاد و فعال با تب و نیز افراد با سابقه گلین باره نباید تزریق شود.

وی گفت: برای خانم های باردار و یا مادران شیرده فقط با دستور پزشک معالج می باشد.

دکتر سلمان پور افزود: این واکسن برخلاف نمونه های گذشته فقط برای کودکان سه سال به بالا می باشد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دزفول تاکید کرد: بعد از واکسیناسیون حداقل ۳۰ دقیقه فرد باید تحت نظر بوده تا از نظر واکسن های حساسیتی بررسی شود.

وی ادامه داد: واکسن آنفولانزای چینی سه ظرفیتی که از نوع ویریون شکافته و غیرفعال شده می باشد فقط باید در عضله ی دلتوئید بازو و به صورت عضلانی تزریق شود.

دکتر سلمان پور در پایان به شهروندان توصیه کرد: با توجه به گونه جدید این واکسن، قبل از دریافت آن، شهروندان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به کلیه داروخانه های شهرستان های دزفول و گتوند مراجعه نموده و یا با سامانه ۱۹۰ تماس حاصل نمایند.