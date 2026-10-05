معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ از آغاز فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمدجواد جوکاری با اشاره به این که صنایع‌دستی قم تنها مجموعه‌ای از هنر‌ها و مهارت‌ها نیست گفت: یکی از اهداف مهم فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی، ایجاد فضای واقعی برای حضور جوانان، بانوان، کارآفرینان و هنرمندان خلاق در ساختار‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی است.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که صدای هنرمندان و فعالان واقعی این عرصه به‌صورت منسجم، حرفه‌ای و اثرگذار شنیده شود؛ از این‌رو در راستای اجرای آیین‌نامه بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور فرآیند تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع دستی و با هدف تقویت مشارکت جامعه حرفه‌ای، سامان‌دهی ظرفیت‌های تخصصی، ارتقای جایگاه هنرمندان و ایجاد بستری برای حضور مؤثر آنان در تصمیم‌سازی و توسعه صنایع دستی استان شروع شده است.

جوکاری از هنرمندان و فعالان واجد شرایط دعوت کرد برای اطلاع از شرایط، مراحل ثبت‌نام و مدارک مورد نیاز به معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی این اداره‌کل واقع در خیابان انقلاب اسلامی (چهارمردان)، کوچه ۱۷، خانه تاریخی زند مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۳۷۰۶۵۳۰۰ تا ۳۰۲ با پیش‌شماره ۰۲۵ تماس بگیرند.