پایگاه خبری شعجب در خبری فوری گزارش داد: خبر‌ها از اصابت موشک به فرودگاه ریاض حکایت دارد.

اصابت موشک به فرودگاه ریاض

اصابت موشک به فرودگاه ریاض

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه خبری شعجب در خبری فوری گزارش داد: خبر‌ها از اصابت موشک به فرودگاه ریاض حکایت دارد.

اصابت موشک به فرودگاه ریاض اصابت موشک به فرودگاه ریاض

حریم هوایی ریاض بسته شد

پایگاه خبری نایا در خبری فوری از بسته شدن حریم هوایی ریاض و شنیده شدن صدای انفجار در ریاض خبر داد.

حضور نیرو‌های مسلح یمن در مرکز شهر المخا

پایگاه خبری شعجب در خبری فوری گزارش داد: نیرو‌های مسلح یمن در مرکز شهر المخا حضور دارند و آنچه رسانه‌های دشمن سعودی درباره کنترل مزدوران بر شهر المخا منتشر می‌کنند، صحت ندارد.