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پایگاه خبری شعجب در خبری فوری گزارش داد: خبرها از اصابت موشک به فرودگاه ریاض حکایت دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پایگاه خبری شعجب در خبری فوری گزارش داد: خبرها از اصابت موشک به فرودگاه ریاض حکایت دارد.
حریم هوایی ریاض بسته شد
پایگاه خبری نایا در خبری فوری از بسته شدن حریم هوایی ریاض و شنیده شدن صدای انفجار در ریاض خبر داد.
حضور نیروهای مسلح یمن در مرکز شهر المخا
پایگاه خبری شعجب در خبری فوری گزارش داد: نیروهای مسلح یمن در مرکز شهر المخا حضور دارند و آنچه رسانههای دشمن سعودی درباره کنترل مزدوران بر شهر المخا منتشر میکنند، صحت ندارد.