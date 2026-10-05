با حضور ۲۰۰ نیروی درمانی، اردوی جهادی شهید همدانی خدمات تخصصی و رایگان پزشکی را به محرومان ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشریح برنامه‌های اردوی جهادی درمانی شهید همدانی گفت: این اردو با هدف توسعه خدمات سلامت، تسهیل دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی و کمک به محرومیت‌زدایی در حوزه سلامت برگزار می‌شود و مجموعه‌های مختلف حوزه سلامت در اجرای آن مشارکت خواهند داشت.

نادر توکلی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این اردوی جهادی از ۱۳ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در استان همدان برگزار می‌شود و حدود ۲۰۰ نفر از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، کادر درمان و عوامل اجرایی در قالب گروه جهادی درمانی شهید همدانی (حبیب حرم) در این برنامه حضور خواهند داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به گستره خدمات ارائه‌شده در این اردو گفت: در این برنامه خدمات پزشکی در بیش از ۲۰ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی به مردم مناطق کم‌برخوردار ارائه خواهد شد و بیش از ۴۰ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در این طرح مشارکت دارند. هدف اصلی این است که مردم مناطق کم‌برخوردار بتوانند بدون تحمل هزینه‌های سنگین و طی مسافت‌های طولانی، به خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

توکلی ادامه داد: در حوزه چشم‌پزشکی، معاینه و ویزیت تخصصی چشم و بینایی‌سنجی انجام می‌شود و برای افراد واجد شرایط نیز عینک به صورت رایگان تأمین خواهد شد. همچنین با توجه به اهمیت سلامت روان، خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌های تخصصی با حضور روان‌پزشکان و متخصصان این حوزه به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.

وی درباره خدمات زنان و زایمان نیز بیان کرد: خدمات تخصصی زنان و زایمان با حضور پزشکان متخصص و گروه مامایی ارائه خواهد شد و سلامت مادران و مراقبت‌های مرتبط با دوران بارداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، بخشی از برنامه‌های آموزشی و حمایتی مربوط به سلامت مادر و کودک نیز اجرا خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره خدمات آزمایشگاهی این اردو گفت: انجام آزمایش‌های عمومی و تخصصی، چکاپ و غربالگری برای مراجعه‌کنندگان پیش‌بینی شده است و تست پاپ‌اسمیر نیز برای افراد واجد شرایط انجام خواهد شد تا در کنار ارائه خدمات درمانی، موضوع پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

توکلی افزود: در بخش دندانپزشکی نیز خدمات مختلفی از جمله معاینه و غربالگری، ترمیم، کشیدن دندان، عصب‌کشی و برخی اقدامات جراحی محدود ارائه خواهد شد. علاوه بر این، آموزش‌های لازم درباره بهداشت دهان و دندان و راه‌های پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی خدمات تخصصی قلب و عروق در این اردو اظهار کرد: معاینه تخصصی قلب، انجام نوار قلب و اکوکاردیوگرافی و ویزیت بیماران توسط متخصصان و فوق‌تخصص‌های قلب و عروق از دیگر خدماتی است که در این برنامه ارائه خواهد شد. همچنین متناسب با نیاز بیماران و تشخیص پزشکان، خدمات تصویربرداری از جمله سونوگرافی و رادیولوژی نیز در نظر گرفته شده است تا روند تشخیص بیماری‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه ارائه خدمات در این اردو صرفاً به معاینه پزشک محدود نمی‌شود، گفت: دارو‌های مورد نیاز بیماران بر اساس تشخیص پزشکان متخصص و فوق‌تخصص تأمین شده و به صورت رایگان در اختیار افراد قرار خواهد گرفت. تلاش ما این است که بیمار پس از مراجعه، در صورت نیاز، خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی مورد نیاز خود را نیز دریافت کند.

توکلی همچنین از پیش‌بینی خدمات پرستاری و اورژانس خبر داد و گفت: تریاژ بیماران، تزریقات و سرم‌تراپی، مراقبت‌های پرستاری و فضای لازم برای احیای قلبی ـ ریوی پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز موارد اورژانسی، امکان ارائه خدمات فوری وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نحوه پذیرش و ثبت اطلاعات بیماران اظهار کرد: پذیرش بیماران به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و اطلاعات بیماران و خدمات ارائه‌شده ثبت و ساماندهی می‌شود. همچنین نمایندگان بیمه سلامت، کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی در این برنامه حضور خواهند داشت تا ضمن نظارت بر روند ارائه خدمات، ثبت خدمات و تقویت نظام ارجاع و پزشکی خانواده نیز دنبال شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: یکی از موضوعات مورد توجه در این اردو، استمرار خدمات و پیگیری وضعیت بیماران است؛ به همین دلیل تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت نظام ارجاع، افرادی که نیازمند بررسی یا درمان‌های تکمیلی هستند، پس از شناسایی به مراکز مربوطه ارجاع شوند تا روند درمان آنها متوقف نشود.

وی همچنین درباره اجرای طرح «نفس» در این اردو بیان کرد: در قالب این طرح، آموزش‌های مرتبط با سلامت، مراقبت و بهداشت دوران بارداری و حمایت از سلامت مادر و کودک ارائه خواهد شد و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت گروه‌های تخصصی، آگاهی خانواده‌ها نسبت به مراقبت‌های دوران بارداری و سلامت مادر و کودک افزایش یابد.