جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: در ۹ مرحله طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، ۲۰ باند قاچاق اسلحه منهدم و هزار و ۷۵۰ قبضه سلاح کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسین زلقی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته انتظامی و با اشاره به فرهنگ نادرست استفاده از سلاح در مراسم‌ها، آن را "کاری خلاف قانون" خواند و از بزرگان، روحانیون، معلمان و مسئولان خواست در نهادینه‌سازی فرهنگ عدم استفاده از سلاح نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

وی افزود: یک هزار و ۳۰۰ مورد تیراندازی کشف و پرونده‌سازی شده و همچنین در ۹ مرحله طرح جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، ۲۰ باند قاچاقچی سلاح منهدم و حدود یک هزار و ۷۵۰ قبضه سلاح کشف شده است.

سردار زلقی از کشف ۷۰ درصد سرقت‌های رخ‌داده از ابتدای سال خبر داد و درباره جرایم خشن گفت: هر کسی دست به سلاح بزند، به حکم قانون مقتدرانه گرفتار خواهد شد.

وی اعلام کرد: تصادفات جرحی، خسارتی و فوتی استان مجموعاً ۶ درصد کاهش یافته است.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان، مردم خوزستان را "جزو بهترین مردم روی کره زمین" خواند و تأکید کرد: کل مجموعه پلیس استان شبانه‌روز پای کار امنیت مردم است و در برخورد با مجرمان و مخلان نظم و امنیت ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.

وی در ادامه با اشاره به افتخارآفرینی‌های اخیر فرزندان استان خوزستان، از کسب مدال طلا توسط امین میرزازاده و علیرضا عبدولی در مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در ناگویای ژاپن، قهرمانی سومین سال پیاپی دانش‌آموزان خوزستانی در المپیاد نجوم با کسب پنج مدال طلا در میان ۶۶ کشور، و درخشش کنکوری‌های استان از جمله کسب رتبه ۱۸ کنکور انسانی در حمیدیه و رتبه‌های ۱۱۳ و ۱۴۰ کنکور تجربی توسط خواهران دوقلوی کریمی در باغملک، قدردانی کرد و این موفقیت‌ها را ثمره امنیت پایدار در استان دانست.

پلیس مجاهد؛ رسالت‌محور به‌جای مأموریت‌محور

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که پلیس را "مجاهدان فی سبیل الله" خوانده‌اند، گفت: مجاهد کسی است که شب و روز خود را در خدمت مردم قرار می‌دهد و سختی‌های کار برای او معنایی ندارد.

نقش مردم در تولید امنیت

سردار زلقی با اشاره به حضور حدود ۲۱۶ شب مردم در کف خیابان‌ها و شعار "میدان با شما، خیابان با ما"، این حضور را نشانه پشتوانه عظیم مردمی دانست و گفت: تا زمانی که اراده و ایمان مردم فهیم و انقلابی را داریم، هیچ زورگویی خارجی یا داخلی نمی‌تواند غلطی کند. او امنیت را کاری جمعی خواند و بر نقش همه شهروندان، دستگاه‌ها و مسئولان به‌عنوان تکه‌های یک پازل در تولید امنیت تأکید کرد.