به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرش قنبری با اشاره به اینکه از زمان اعلام سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع پدیده ال‌نینو و بارش‌های سیل‌آسا، اقدامات مناسبی در سطح شهرستان انجام شده است، ادامه داد: در منطقه شعیبیه، با همکاری شرکت کشت و صنعت امام خمینی، سیل‌بند‌های ۱۹ روستا ترمیم شده و عملیات در این بخش همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از آمادگی شهرداری‌ها و انجام عملیات لایروبی مسیل‌های شهری خبر داد و گفت: زهکش‌های کشاورزی نیز در حال لایروبی هستند و شهرستان برای مواجهه با بارش‌های احتمالی در آمادگی کامل قرار دارد.