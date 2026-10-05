رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، از اجرای «طرح نشاط مهر»، افزوده شدن ۸ رشته‌گرایش جدید و توسعه برنامه‌های مهارت‌آموزی برای دانشجویان در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: پیوند با صنعت و اجرای پروژه‌های درآمدزای غیرشهریه‌ای از دستاورد‌های این دانشگاه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر سید عظیم حسینی با آغاز فصل جدید تحصیلی و در آستانه ثبت‌نام دانشجویان پذیرفته‌شده در کنکور سراسری گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهاد‌های آموزش عالی کشور، ظرفیت‌ها و تسهیلات گسترده‌ای را برای تسهیل مسیر تحصیل دانشجویان فراهم کرده است

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به عنوان یکی از واحد‌های بزرگ و تأثیرگذار این دانشگاه، برنامه‌ها و اولویت‌های خود را برای سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ اعلام کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از افزوده شدن ۸ رشته‌گرایش جدید در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، راه‌اندازی طرح «نشاط مهر» برای نودانشجویان، توسعه مدارس عالی مهارتی و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی به منظور تحقق پایداری مالی دانشگاه سخن گفت.

حسینی گفت: سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ در شرایطی آغاز می‌شود که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند امیدآفرینی، خودباوری و پیشرفت علمی است. در این برهه حساس و با توجه به رهنمود‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تقویت بنیه علمی، شتاب در جهش تولید و دستیابی به قله‌های فناوری نوین، دانشگاه آزاد اسلامی رسالت سنگینی بر دوش دارد.

وی گفت: «طرح نشاط مهر» با هدف ایجاد فضای پرشور و هدفمند برای دانشجویان که با برنامه‌های متنوع و ویژه‌ای در آغاز سال تحصیلی جدید برگزار می‌گردد.