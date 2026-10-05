رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول گفت: ۹۰۶ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی ماده ۹۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به ۱۱ دستگاه این شهرستان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی فیروزکوهی اظهار کرد: سهم اعتبار اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲۰ میلیارد ریال، کمیته امداد ۲۰، بهزیستی ۶۱، بسیج سازندگی ۹۰، بنیاد برکت ۱۲۰ و بنیاد علوی ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

وی ادامه داد: ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات اشتغالزایی به قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه، ۶۰ میلیارد به سازمان امور عشایر، ۳۰ میلیارد ریال به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۵۸ میلیارد ریال به معاونت روستایی و ۱۴۷ میلیارد ریال به دبیرخانه مشاغل خانگی دزفول تخصیص شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول بیان کرد: دستگاه‌هایی که برای ایجاد اشتغال برای آنها اعتبار تخصیص شده است باید گزارش عملکرد خود را به صورت مستمر برای شورای اشتغال شهرستان ارسال کنند تا امکان رصد این اعتبار و میزان اشتغال ایجاد شده فراهم شود.

فیروز کوهی با اشاره به ایجاد وقفه در پرداخت بخشی از تسهیلات اشتغالزایی سال گذشته افزود: امکان پرداخت تسهیلات به برخی از پرونده‌های معرفی شده به بانک‌ها به دلیل تخریب تعدادی از بانک‌های دزفول در آشوب‌های دی ماه سال گذشته فراهم نشد که این پرونده‌ها در اولویت پرداخت تسهیلات امسال قرار دارند.