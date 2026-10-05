مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: تاکنون بیش از ۲۱ هزار و ۵۴۵ انشعاب غیرمجاز با اجرای طرح مهتاب جمع آوری، ۸ هزار کنتور معیوب تعویض شده و هزار و ۹۸۰ کنتور دیگر نیز در مراحل تعویض است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی عصر دوشنبه در حاشیه بیست و نهمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» که با هدف مدیریت بار و پایداری شبکه در امور برق مناطق ۲ شهرستان اهواز برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از همکاری‌های این نهاد در حفظ پایداری شبکه انرژی، اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات زیربنایی و سیستم‌سازی‌ها در شرکت توزیع نیروی برق اهواز روند مطلوبی یافته و با شفاف‌سازی فرآیندها، گام‌های موثری در جهت ارتقای وضعیت شرکت برداشته‌ایم.

وی با اشاره به موفقیت این شرکت در کسب رتبه برتر طی هفته گذشته، بر لزوم شناسایی گروه‌های برتر عملیاتی تاکید کرد و گفت: با توجه به تجربه موفق نیمه نخست سال و عبور از شرایط سخت بارگذاری سنگین، باید برای نیمه دوم سال نیز با رویکردی ساختارمند آماده باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: با وجود کاهش نسبی دما نسبت به روزهای پیک تابستان، گزارش‌های دفتر بازار برق نشان می‌دهد که مصرف روزانه همچنان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات دارد.

فراتی بیان کرد: در شرایط کنونی ضرورت دارد که معاونت مشترکین و مدیران مناطق، برنامه‌های عملیاتی ۶ ماه دوم را با تعیین مجریان مسئول برای هر بخش، به قید فوریت در جلسات تخصصی پیش‌رو نهایی کنند.

وی ضمن تاکید بر مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق اظهار داشت: تاکنون موفق به احصای ۵۷۱ میلیون و ۲۹۷ هزار کیلووات ساعت انرژی ناشی از جمع آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتور، تست و بازرسی اشتراک های تجاری، مسکونی، صنعتی، خانگی و عمومی، نصب فیوزهای محدود کننده و کنتورهای هوشمند و شمارشگر شده ایم.

وی همچنین در خصوص کشف دستگاه‌های ماینر غیرمجاز گفت: تاکنون بیش از یک هزار و ۱۰۰ دستگاه ماینر با بهره‌گیری از برق غیرمجاز توسط پلیس فراجا و دستگاه قضایی کشف و توقیف شده است.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از شناسایی، کشف و توقیف یک هزار و ۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز در سطح این کلانشهر از ابتدای اجرای مانور سراسری «مهتاب» خبر داده بود.