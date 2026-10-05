جشنواره صدرا با معرفی الگو‌های برتر پلیس با محور‌های صحت عمل، درست‌کاری، رشادت و امانت‌داری در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،جشنواره «صدرا» برای شناسایی، معرفی و الگوسازی رفتار‌های شاخص کارکنان فراجا در چهار محور «صحت عمل»، «درست‌کاری»، «رشادت» و «امانت‌داری» برگزار شده و این چهار محورملاک انتخاب برترین های این جشنواره است.

این رویداد اولین جشنواره با شعار «روایت گر پلیس قهرمان» در سطح فراجا در تداوم یکی از رویکرد‌های «صیانت پیش رویدادی» اجرایی می‌شود.

هدف از برگزاری جشنواره صدرا، معرفی و تبدیل رفتار‌های شایسته کارکنان فراجا به الگو‌های ماندگار سازمانی، ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج این فرهنگ به عنوان روایت تازه‌ای از پلیس قهرمان در بین آحاد مردم است.