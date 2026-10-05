به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرمحمدی گفت: مجلس در خصوص بحث تامین دارو در کشور پیگیری انجام داده است، بحث تخصیص ارز ترجیحی توسط مجلس انجام شد و تقریبا تا به الان ارز ترجیحی مورد نیاز دارو و همچنین تجهیزات پزشکی مصرفی تأمین شده و در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یزد قطب پزشکی در جنوب شرق کشور هست، استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و همچنین کرمان و بخشی از شهرهای استان فارس و بخشی از شهرهای استان اصفهان مخصوصا به شهر یزد مراجعه می‌کنند برای اخذ خدمات تشخیصی و درمانی، پیگیری هایی که انجام شد از طریق خود رئیس سازمان غذا و دارو، اعلام موافقت کردند در صورت اعلام نیاز و اعلام کمبود توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه، به نسبت به تهیه ی اقلام مورد نیاز اقدام بشود، درخواستی که داشت سازمان غذا و دارو این است که که معاونت غذا و دارو جدی تر در استان به این موضوع بپردازد ، معاونت غذا و داروی دانشگاه و به صورت مستمر آن میزان داروهایی که فکر می‌کنند به خاطر حضور بیماران سایر استانها ما نیازمان بیشتر می شود به سازمان غذا و دارو اعلام کنند،سازمان غذا و دارو متعهد شد که آن میزان داروی مورد نیاز را در اختیار استان قرار بدهد که بتوانند در اختیار بیماران هم قرار بدهند، این اتفاق افتاد.

نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی گفت: اما متأسفانه به خاطر شرایط تحریمی که دشمن اعمال کرده، بحث ورود مواد اولیه و مواد مؤثره ی دارو از طریق دریا به سختی اتفاق می افتد، بیشتر از طریق زمینی این اتفاق می افتد و خود این حمل و نقل زمینی باعث شده که هم قیمت داروها تقریبا بین دو تا دو و نیم برابر افزایش پیدا کند به خاطر افزایش حمل و نقل، هم اینکه با تأخیر وارد کشور شود.

میرمحمدی ادامه داد: با توجه به این موارد، با توجه به اینکه تمام تلاشها توسط دولت انجام میشود، ما شاهد کمبود بعضی از اقلام دارویی هستیم، اما صندوق حمایت از بیماران صعب العلاج تا سقف حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بلاعوض برای تأمین داروی بیماران سرطانی و صعب العلاج هم می‌تواند که کمک بکند و مشروط به اینکه اسناد مثبته ی هم پرداختی داروها و هم برگه ی پاتولوژی تشخیص بیماری را به بیمه تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و به بیمه ی خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان بیمه سلامت ارائه بکنند تا مبلغ حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بلاعوض می‌توانند هزینه این داروها را از این دو بیمه بگیرند.