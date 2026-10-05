آیین افتتاح و بهره‌برداری از مجموعه‌ای از پروژه‌های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین برگزار شد.

افتتاح پروژه‌های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری قزوین

افتتاح پروژه‌های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی شهرداری قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، عصر امروز پروژه‌های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین در آیینی به بهره‌برداری رسید.

فروشگاه‌های برکت در شعب شهید بابایی و شهید صیاد شیرازی، بازارچه برکت شعبه ولیعصر، هایپر میوه برکت، باغ فرهنگ و اندیشه شامل کتاب‌فروشی و کافه «گفت‌و‌فرهنگ» و گذر غذای «شب‌های مینودری» از جمله طرح‌هایی هستند که در این آیین افتتاح شدند.

در بازارچه‌های برکت، کالا‌ها با قیمتی کمتر از نرخ بازار عرضه می‌شود. اجرای این طرح‌ها همچنین زمینه اشتغال‌زایی را فراهم کرده و برای ایجاد آنها حدود ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

همچنین عملیات اجرایی چپگرد غیرهمسطح میدان قدس به سمت بلوار آیت‌الله باریک‌بین کلنگ‌زنی شد. برای اجرای این پروژه ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.