مستند «عطیه»، روایتگر زندگی و افتخارآفرینی «عطیه حسینی» قهرمان پاراوزنه‌برداری قزوین، به جشنواره بین‌المللی لکهنو هند راه یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وقتی اراده، محدودیت‌ها را به زانو درمی‌آورد؛ داستان تلاش‌های «عطیه حسینی»، قهرمان پاراوزنه‌برداری قزوین، حالا جهانی شده است. مستند «عطیه» به کارگردانی «سیما سررشته‌داری»، روایتی عمیق و پرمهر از دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات، حمایت‌های بی‌دریغ یک مادر و روزمرگی‌های خانواده‌ای قهرمان‌پرور است که توانسته راهی جشنواره بین‌المللی لکهنو در هند شود.

در خبر 20 شبکه قزوین ، کارگردان این اثر از انگیزه ساخت این مستندِ الهام‌بخش و پیام اجتماعی مهم آن برای مخاطب جهانی گفت.