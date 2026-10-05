به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران‌ حموله اظهار داشت: در راستای اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات ایران و با هدف توسعه همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دو مجموعه، نشستی باحضور رحیم فلاح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان در اداره‌کل پست استان برگزار و درباره نحوه اجرای آزمایشی طرح «دفاتر مشترک پست و مخابرات» در اهواز گفت‌وگو شد.

وی افزود: در این نشست، ظرفیت‌ها و الزامات اجرایی طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد باجه مشترک پست و مخابرات در اهواز، همزمان با هفته پست افتتاح و فعالیت خود را آغاز کند.

حموله می گوید: بر اساس این طرح، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فیزیکی، نیروی انسانی و زیرساخت‌های موجود دو مجموعه، بخشی از خدمات پستی و مخابراتی در یک محل به شهروندان ارائه خواهد شد و زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات مورد نیاز فراهم می‌شود.

مدیرکل پست خوزستان اجرای طرح دفاتر مشترک را گامی مؤثر در راستای توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود و تسهیل ارائه خدمات به مردم عنوان و بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، آموزش کارکنان و ارائه خدمات با کیفیت تأکید کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در این نشست، بر انجام هماهنگی‌های لازم میان دو مجموعه برای آماده‌سازی باجه مشترک و فراهم کردن شرایط مناسب به‌منظور آغاز فعالیت آن در هفته پست تأکید شد.

به گفته مهران حموله؛ اجرای آزمایشی این طرح در اهواز، در صورت موفقیت و پس از ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن، می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های مشترک پست و مخابرات و ارائه خدمات گسترده‌تر به شهروندان را فراهم کند.