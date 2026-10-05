استاندار خراسان جنوبی: با موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دو ماه کارانه کارکنان و یک ماه کارانه پزشکان خراسان جنوبی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی با اشاره به جلسه دیدار با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح وضعیت توپوگرافی استان و با تأکید بر بعد مسافت تا پایتخت، توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی را ضروری خواند.

هاشمی با اشاره به وجود چهار شهرستان مرزی در خراسان جنوبی و همسایگی با کشور افغانستان، توسعه زیرساخت‌های درمانی را از نیاز‌های اساسی برای ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی عنوان کرد.

وی با اشاره به اقدامات استان در زمینه ساخت و احداث مراکز درمانی گفت: یکی از مهمترین نیاز‌های استان با توجه به دوری از مرکز، وجود انبار ذخایر استراتژیک دارویی است.

استاندار با بیان اینکه با اهتمام دانشگاه علوم پزشکی استان، این انبار با زیربنای هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده، افزود: تأمین اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی تجهیزات این انبار نیازمند توجه ویژه وزارتخانه است.

هاشمی با اشاره به اینکه شهرستان قاینات در شمار مناطق پایلوت اجرای طرح نظام جامع سلامت است، دیگر مطالبه استان را تأمین اعتبار لازم برای پرداخت معوقات اعضای تیم سلامت عنوان کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با اذعان به اقدامات ارزشمند صورت گرفته در استان، رفع کاستی‌های موجود را از تکالیف وزارتخانه برشمرد.

دکتر ظفرقندی با اعلام نظر مساعد خود درخصوص مطالبات مطرح شده، دستورات لازم برای عملیاتی شدن همه موارد را صادر کرد.

با دستور وزیر بهداشت، دو ماه کارانه کارکنان و یک ماه کارانه پزشکان استان پرداخت شد.

دکتر ظفرقندی با درخواست مکتوب استاندار در زمینه همراهی وزارتخانه با تسریع در روند تکمیل طرح‌های بیمارستان نهبندان، طبس، زیرکوه و قاین و همچنین مرکز سوختگی بیرجند نیز موافقت کرد.

این دیدار با همراهی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس و رؤسای دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت و درمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام شد.