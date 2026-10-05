سخنگوی وزارت خارجه گفت: کشور‌هایی که قلمرو و امکانات خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تهاجم به ایران قرار داده‌اند، باید پاسخگوی این «همدستی در تجاوز بین‌المللی» باشند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در برنامه «به وقت گفت‌وگو» با اشاره به نشست وزیر امور خارجه با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیك خارجی و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران اظهار كرد: این نشست پس از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران معمولاً پس از این رویداد بین‌المللی، مواضع و مباحث مطرح‌شده در جریان سفر هیئت ایرانی را برای سفرا و نمایندگی‌های مقیم تهران تشریح می‌كند.



وی افزود: اهمیت نشست امسال مضاعف بود، زیرا لازم بود اقتدار و منطق جمهوری اسلامی ایران در برابر جامعه بین‌المللی تبیین شود.



تشریح رایزنی‌های ایران در نیویورک

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دیدارهای انجام‌شده در جریان سفر هیئت ایرانی به نیویورک گفت: بیش از ۶۰ دیدار در سطح رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه با وزرای خارجه، رؤسای دولت‌ها و حكومت‌ها و مدیران ارشد سازمان‌های بین‌المللی انجام شد.

بقایی ادامه داد: در این دیدارها هم موضوعات مورد نظر ایران و آنچه وی «مظلومیت ایران» خواند تبیین شد و هم اقتدار و جدیت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت ملی و كیان كشور مورد تأكید قرار گرفت.

وی با اشاره به رایزنی‌های وزیر امور خارجه در نيويورک گفت: در مدت شش یا هفت روز حضور هیئت ایرانی، وزیر امور خارجه با نزدیك به ۵۰ وزیر خارجه یا مدیران ارشد سازمان‌های بین‌المللی دیدار داشت و درباره مسائل منطقه‌ای از جمله غرب آسیا، خلیج فارس و تنگه هرمز و همچنین تحولات بین‌المللی گفت‌وگو كرد.



تأكید ایران بر پاسخگویی كشورهای اروپایی

بقایی یكی از موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست تهران را «مطالبه‌گری از كشورهای اروپایی» عنوان كرد و گفت: دبیركل ناتو برای چندمین بار به استفاده از قلمرو، امكانات و پایگاه‌های نظامی آمریكا یا كشورهای اروپایی مستقر در اروپا برای تدارک و طراحی حملات آمریكا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اذعان كرده است.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر فرصتی برای طرح این موضوع استفاده می‌كند و آن را بخشی از تاریخ منطقه و ایران می‌داند.



سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح كرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، كشورهایی كه خاك یا امكانات خود را در اختیار آمریكا و رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند، باید پاسخگوی رفتار خود باشند، زیرا این اقدام به تعبیر وی، همدستی و مشاركت در یك اقدام مجرمانه بین‌المللی محسوب می‌شود.



بقایی ادامه داد: ارتكاب جنایت تجاوز بین‌المللی و توسل به زور علیه یك كشور مستقل عضو سازمان ملل متحد از نظر ایران پذیرفته نیست و وزیر امور خارجه نیز در نشست با سفرا به تفصیل درباره این موضوع صحبت كرده است.



سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: سخنرانی رئیس‌جمهور آمریكا پیش از سخنرانی رئیس‌جمهور ایران، حاوی اظهارات تهدیدآمیز و شدید علیه ایران بود و سخنرانی رئیس‌جمهور ایران فرصت مناسبی برای پاسخ به این اظهارات و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران فراهم كرد.



بقایی اظهار كرد: رئیس‌جمهور از این فرصت برای نشان دادن اقتدار ایران در صحنه بین‌المللی استفاده كرد و مواضع كشور را به خوبی تبیین كرد؛ به اعتقاد وی، این سخنرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.



وی با اشاره به دیدارهای دوجانبه هیئت ایرانی افزود: رایزنی‌ها تنها به كشورهای منطقه و همسایگان محدود نبود و با كشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریكای لاتین نیز دیدارهایی انجام شد و مباحث دوجانبه و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.



روایت بقایی از حاشیه حضور دیپلمات صهیونیست در نزدیكی میز ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حاشیه نزديک شدن سفیر رژیم صهیونیستی به میز هیئت ایرانی نیز گفت: این اتفاق در روزی رخ داد كه خروج دسته‌جمعی كشورها هنگام سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاده بود.



بقایی افزود: پس از خروج هیئت‌های مختلف، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی منتقدان و كشورهایی را كه سالن را ترك كرده بودند، مورد انتقاد قرار داد و یكی از دیپلمات‌های این رژیم نیز اقدام به یادداشت‌برداری از هیئت‌های خارج‌شده كرد.

وی اظهار كرد كه نزدیك شدن سفیر رژیم صهیونیستی به میز جمهوری اسلامی ایران با طراحی قبلی انجام شده و هدف آن تحت‌الشعاع قرار دادن حاشیه‌های ایجادشده در همان روز بوده است.



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به انتقادها درباره واكنش دیپلمات‌های ایرانی به این اقدام نیز با اشاره به بیتی از صائب تبریزی گفت: «بحث با جاهل نه كار مردم فرزانه است» و تأكید كرد كه از نگاه او، واكنش ندادن به این اقدام را می‌توان بهترین پاسخ تلقی كرد.



وزیر امور خارجه ارمنستان در تهران

بقایی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران گفت: وزیر امور خارجه ارمنستان دیشب وارد تهران شده و قرار است با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار كند.



وی روابط ایران و ارمنستان را مهم توصیف كرد و گفت: در چارچوب سیاست حسن همجواری، جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌كند روابط خوبی با همسایگان خود، از جمله كشورهای حوزه قفقاز و آسیای مركزی، داشته باشد.



سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این سفر با هدف تقویت روابط دوجانبه انجام می‌شود و توافق‌هایی كه پیش‌تر در سطوح عالی دو كشور صورت گرفته، در جریان این دیدارها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



بقایی همچنین گفت: هماهنگی و مشورت درباره تحولات مربوط به قفقاز جنوبی نیز از دیگر محورهای گفت‌وگوهای مقامات ایران و ارمنستان خواهد بود.