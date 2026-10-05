به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده با اشاره به ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات دهیاری‌ها اظهار کرد: در راستای حمایت از توسعه و عمران روستاهای استان و افزایش توان دهیاری‌ها برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به روستاییان، تأمین و خرید ماشین‌آلات مورد نیاز دهیاری‌های خوزستان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان استانداری خوزستان و مدیرعامل گروه تراکتورسازی ایران، تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز دهیاری‌ها به صورت مشارکتی و با پرداخت ۵۰ درصد نقدی و ۵۰ درصد در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌ساله پیش‌بینی شد.

موالی زاده ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت و تجهیز ماشین‌آلات، استانداری با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی و اداره کل امور روستایی و شوراها، موضوع تأمین منابع مورد نیاز برای خرید این تجهیزات را از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیگیری کرد.

استاندار خوزستان گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از محل اعتبارات ماده ۵۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، برای هر دستگاه مبلغ ۲۵ میلیارد ریال اختصاص یافت که در مجموع اعتبار مورد نیاز برای خرید ۲۲ دستگاه، معادل ۵۵۰ میلیارد ریال تأمین و واریز شده است.

وی تصریح کرد: ماشین‌آلات تأمین‌شده متناسب با نیازهای دهیاری‌های استان در حوزه‌های مختلف خدماتی، ایمنی و عمرانی اختصاص خواهد یافت و شامل ۱۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی، ۷ دستگاه بالابر، ۴ دستگاه خودروی حمل زباله مکانیزه و یک دستگاه تانکر آب است.

استاندار خوزستان می‌گوید: این تجهیزات برای دهیاری‌های ۱۲ شهرستان و ۱۳ بخش استان تأمین شده و ورود آن‌ها به چرخه خدمات‌رسانی می‌تواند ظرفیت دهیاری‌ها را در حوزه‌هایی همچون ایمنی و مدیریت بحران، جمع‌آوری و مدیریت پسماند، اجرای امور عمرانی و تأمین آب افزایش دهد.

موالی‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه روستاها نیازمند توجه همزمان به زیرساخت، تجهیزات و توان اجرایی دهیاری‌هاست، گفت: مدیریت استان حمایت از عمران و آبادانی روستاها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در مناطق روستایی را با جدیت دنبال می‌کند و تأمین و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز دهیاری‌ها نیز در همین چارچوب استمرار خواهد داشت.

وی افزود: هدف از این اقدامات، افزایش ظرفیت مدیریت محلی، تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و فراهم کردن زمینه برای ارائه خدمات شایسته‌تر و پایدارتر به مردم شریف روستاهای خوزستان است.