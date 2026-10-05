فرمانده انتظامی قزوین، با تشریح اولویت‌های پلیس استان در سال ۱۴۰۵، مقابله با سرقت را در صدر برنامه‌های این نهاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای قزوین؛ سردار محمد قاسم طرهانی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر جامعه گفت:با توجه به مشکلات اقتصادی مردم، اگر مالی از کسی به سرقت برود، واقعاً برای او سخت و طاقت فرساست؛ به همین دلیل مقابله با سرقت و سارقان را به عنوان مهمترین اولویت خود در نظر گرفتهایم.

وی در ادامه، مقابله با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر را دومین اولویت پلیس استان برشمرد و افزود: متأسفانه بخش قابل توجهی از سرقت‌ها توسط معتادان انجام میشود، هرچند برخی از آنان به عنوان بیمار از آنها یاد میکنند، اما از نگاه ما این افراد مجرم هستند، چرا که بسیاری از سرقت‌ها و حتی اختلافات خانوادگی ریشه در اعتیاد دارد که به طور جدی در حال پیگیری آن هستیم.

فرمانده انتظامی استان، کاهش تصادفات درون شهری و برون شهری را سومین اولویت پلیس عنوان کرد و گفت: اقدامات خوبی در حوزه پلیس راه و راهور انجام شده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

سردار طرهانی، آموزش پرسنل و تکریم ارباب رجوع را از دیگر اولویت‌های پلیس استان برشمرد و خاطرنشان کرد: هم پرسنل را برای نحوه صحیح برخورد با مردم آموزش میدهیم و هم تکریم شهروندان در اماکن انتظامی از موارد مورد تاکید ماست تا بتوانیم در خدمت مردم باشیم.

کاهش سرقت از ۱۴ به ۹ درصد در استان قزوین

وی، از کاهش چشمگیر آمار سرقت در استان خبر داد و گفت: نرخ سرقت در استان از ۱۴ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان ضمن قدردانی از دادستان و مجموعه قضایی استان، اظهار داشت: در حوزه پیشگیری از سرقت، دو مقوله پیشگیری تدافعی و پیشگیری دفعی را دنبال میکنیم.

سردار طرهانی در تشریح پیشگیری تدافعی افزود: در این رویکرد، با ارتقای تجهیزات امنیتی مانند قفل‌های ایمن، دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های هوشمند، امکان ورود سارقان به منازل کاهش مییابد. همچنین ایجاد روشنایی در معابر و محلات، به دلیل نقش بازدارندگی در کاهش جرائم، از دیگر اقدامات این حوزه است.

وی در ادامه به پیشگیری دفعی اشاره کرد و گفت: افزایش گشت‌های انتظامی در سطح شهر، سارقان را با ریسک بالای دستگیری مواجه میسازد و از وقوع سرقت جلوگیری میکند.

فرمانده انتظامی استان همچنین بر اهمیت بازپروری و اصلاح سارقان تأکید کرد و افزود: بسیاری از سارقان به دلیل بیکاری به این سمت سوق پیدا میکنند. در سال‌های گذشته، تعدادی از سارقان منزل در قزوین اصلاح و برای آنان شغل ایجاد شد و این طرح همچنان در دستور کار قرار دارد.

سردار طرهانی با اشاره به عوامل مؤثر در وقوع سرقت از خودرو، گفت: بخشی از این سرقت‌ها ناشی از سهل انگاری شهروندان در نگهداری اموال خود است.

وی با بیان اینکه پلیس در حوزه پیشگیری از سرقت هشدار‌های لازم را به شهروندان ارائه کرده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی افراد وسایل ارزشمند خود از جمله کیف، لپتاپ و سایر اموال گرانقیمت را در دید عموم داخل خودرو قرار میدهند که همین موضوع زمینه را برای سوءاستفاده سارقان فراهم میکند.

فرمانده انتظامی استان افزود: در برخی موارد حتی فردی که سارق نیست، با مشاهده اموال در معرض دید، به سرقت ترغیب میشود و دست به این اقدام میزند.

وی همچنین به موضوع پارک خودرو در نقاط تاریک و خلوت اشاره کرد و گفت: پارک کردن خودرو در مکان‌های تاریک و بدون روشنایی نیز از جمله عواملی است که احتمال وقوع سرقت را افزایش میدهد.

این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی و تأثیر آن بر وقوع برخی جرائم، تصریح کرد: هرچند مسائل اقتصادی میتواند در بروز برخی سرقت‌ها تأثیرگذار باشد، اما این موضوع هرگز مجوزی برای ارتکاب جرم نیست و پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد قاطع خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان قزوین: برخورد قاطع با اراذل و اوباش، خواسته مهم مردم است

سردار محمد قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان قزوین با تأکید بر اهمیت امنیت و آسایش شهروندان، برخورد قاطع با اراذل و اوباش را یکی از خواسته‌های مهم مردم دانست.

سردار طرهانی با اشاره به افرادی که در جامعه خودنمایی و قدرت نمایی میکنند، اظهار داشت: امنیت مردم، آسایش شهروندان و به ویژه کودکان و بانوان، موضوعی مهم در جامعه است و برخورد با افرادی که مخل نظم و امنیت عمومی هستند، از خواسته‌های جدی مردم به شمار میرود.

وی با بیان اینکه بنای کار پلیس در تمامی دوران خدمت، مقابله با اراذل و اوباش و کنترل این افراد و سایر مجرمان بوده است، خاطرنشان کرد: احساس امنیت شهروندان در محله‌ها بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر اراذل و اوباش بخواهند در جایی قدرتنمایی، عربدهکشی یا قمهکشی کنند، حتی اگر سرقت کوچکی نیز در آن محل رخ دهد، احساس امنیت مردم از بین میرود.

فرمانده انتظامی استان قزوین با تأکید بر اینکه کنترل اراذل و اوباش و مجرمان یکی از آیتم‌های تأثیرگذار بر کاهش کل جرائم است، تصریح کرد: هنگامی که با مجرمانی همچون اراذل و اوباش برخورد قاطع صورت گیرد، در آن محله امنیت ایجاد شده و جرائمی نظیر سرقت و حتی خردهفروشی مواد مخدر نیز کاهش پیدا میکند.

سردار طرهانی در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس، مقابله با اراذل و اوباش همواره در اولویت برنامه‌های پلیس استان قزوین قرار دارد.

مجازات‌ها با جرایم سازمان‌یافته تناسب ندارد / لزوم بازدارندگی قضایی برای عبرت‌آموزی مجرمان

فرمانده انتظامی استان با اشاره به ناهماهنگی میان مجازات‌های قانونی و جرایم سازمان‌یافته، بر ضرورت بازدارنده بودن احکام قضایی و برخورد قاطع با اراذل و اوباش تأکید کرد.

سردار طرهانی با بیان اینکه تناسب مجازات با جرم متأسفانه مشکل دارد، اظهار داشت: همان مجازات‌های قدیمی برای جرایمی که امروز به شکل سازمان‌یافته انجام می‌شود، کارایی ندارد و نیازمند بازنگری قانونی است.

وی با قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضایی افزود: دستگاه قضایی پای کار است و زحمت می‌کشد؛ با این حال، اکثر افرادی که مورد اصابت قرار گرفته‌اند، سابقه‌دار در حوزه اراذل‌واوباش یا سرقت و موارد مشابه بوده‌اند.

فرمانده انتظامی استان به نمونه‌ای از این موارد اشاره کرد و گفت: چندی پیش فردی که در ماجرای سرقت گردنبند مورد اصابت قرار گرفت، چندین فقره سابقه سرقت و اتهام داشت و از زندان با مرخصی آمده بود؛ این نشان می‌دهد که مجازات‌ها بازدارنده نیستند و با جرم رخ‌داده تناسب ندارند.

سردار طرهانی تصریح کرد: ما مجبوریم با پشتیبانی، حکم و دستور قضایی، به‌گونه‌ای با این افراد برخورد کنیم که عبرت‌آموز باشد تا دیگر جرئت نکنند در حوزه قضایی یا سرقت‌های دیگر این اتفاقات را رقم بزنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده سارق قزوین اشاره کرد و گفت: در این پرونده، علی‌رغم اینکه سارقان در حوزه ما نبودند، همکاران ما در پلیس آگاهی و پلیس اطلاعات با اقدامات فنی، ۴۸ ساعت بی‌خوابی کشیدند تا این فرد شناسایی و دستگیر شود.

فرمانده انتظامی استان با تأکید بر تعهد نیروی انتظامی به مردم خاطرنشان کرد: ما نسبت به مردم‌مان غیرت داریم و بر اساس همین غیرت و تعهد، پای کار ایستاده‌ایم.

اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در نقاط آلوده استان قزوین

فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در نقاط آلوده استان خبر داد و گفت: این طرح‌ها بر اساس مطالبات مردمی و با حضور پلیس تخصصی در مناطق هدف اجرا میشود.

سردار طرهانی با اشاره به شناسایی نقاط آلوده در سطح استان اظهار داشت: نقاطی که آلوده به سلاح، مهمات، سلاح‌های شکاری یا جنگی، مواد مخدر، خردهفروشان و معتادان متجاهر، سارقان و مالخران هستند، به عنوان اولویت اصلی طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی شناسایی میشوند.

وی افزود: ما بر اساس نقاط آلوده شناسایی شده و مطالبات مردم، طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی را با حضور در مساجد و دریافت مطالبات مردمی پیگیری میکنیم. پس از جمعآوری این مطالبات، کار توسط پلیس تخصصی آغاز میشود و پس از یک هفته، طرح در جلس‌های مورد بررسی قرار گرفته و اجرا میشود.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در هفته‌های بعد به همان مسیر بازمیگردیم تا مشخص شود طرح اجراشده چه نتایجی داشته و میزان رضایتمندی مردم از عملکرد نیروی انتظامی چقدر بوده است.

وی با اشاره به طرح‌های «ساقه یک و دو» گفت: این طرح‌ها را در دست پیگیری داریم و در همه حوزه‌ها ورود پیدا میکنیم و هر جا نیاز به اجرای طرح باشد، حتماً انجام میدهیم؛ چراکه طرح امنیت اجتماعی واقعاً رضایتمندی مردم را ایجاد میکند.

سردار فرمانده انتظامی استان خ اطرنشان کرد: با اجرای این طرحها، سارقان و مجرمان جرئت حضور در مناطق امن را از دست میدهند. محل اختفا و دپوی اموال سرقتی را شناسایی و از بین میبریم و با متخلفان برخورد میکنیم و این اقدامات باعث میشود مجرمان در آن حوزه‌ها حاشیه امن نداشته باشند و حضور پلیس هم برای مردم امیدبخش باشد و هم برای کسانی که قصد مجرمانه دارند، محیط را ناامن کند.

سردار طرهانی: مشارکت مردم، ضامن موفقیت طرح‌های امنیتی در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به نقش مردم در طرح‌های امنیتی گفت: در این طرح‌ها از مشارکت و جلب همکاری مردم بهره میگیریم و حضور آنان به همراه اخبار و اطلاعاتی که در اختیار پلیس قرار میدهند، نقش مؤثری در ایجاد امنیت پایدار دارد.

وی افزود: پلیس با برخورداری از نیرو‌های کافی، به صورت مستمر در سطح شهر مستقر شده و تلاش میکند امنیت و احساس امنیت را به مردم بازگرداند.

سردار طرهانی با تأکید بر لزوم قاطعیت و انضباط در عملکرد پلیس اظهار داشت: هم ما و هم مردم انتظار داریم پلیس در هر نقطه از شهر قاطع و منظم عمل کند؛ چراکه حضور یک پلیس منظم و قاطع در معابر، حس امنیت و اطمینان را در شهروندان تقویت میکند.

فرمانده انتظامی استان در ادامه با اشاره به استقرار نیرو‌های پلیس در سطح شهر خاطرنشان کرد: معاونین، نیرو‌های انسانی، رئیس پلیس آگاهی و رئیس پلیس فتا علاوه بر انجام مأموریت‌های تخصصی خود در ساعات اداری، در ساعات بعدازظهر نیز به منظور ایجاد امنیت برای مردم در سطح شهر مستقر بوده و آمادهباش کامل هستند.

تأکید فرمانده انتظامی استان قزوین بر “پلیس جامعه‌محور” و اولویت امنیت مردم

سردار طرهانی فرمانده انتظامی استان با تأکید بر اینکه تمامی توان، تجهیزات و امکانات پلیس باید در خدمت امنیت عمومی باشد، گفت: ارتقای احساس امنیت و تکریم شهروندان، اولویت اصلی مأموریت‌های فراجا در استان است.

وی در تشریح رویکرد‌های نوین پلیس در استان اظهار داشت: در حوزه نظارت بر عملکرد و بازخوردگیری از اجرای طرح‌ها، پلیس جامعه‌محور با حضور مستمر در مساجد و میان مردم، به رصد دقیق وضعیت و دریافت بازخورد‌های مستقیم اقدام می‌کند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه پلیس برای سنجش دقیقِ رضایت‌مندی و کارآمدی طرح‌ها، بازرسی‌های میدانی و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با شهروندان را در دستور کار دارد، افزود: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته و بازخورد‌های دریافتی، اقدامات رسانه‌ای و حضور میدانی پلیس در اجرای طرح‌های انتظام‌بخشی با استقبال و همراهی خوب مردم مواجه شده است.

فرمانده انتظامی استان قزوین با تأکید بر اینکه حضور پلیس همواره با هدفِ ایجاد امنیت پایدار و افزایش احساس امنیت عمومی است، تصریح کرد: خطاب ما به همکارانمان همواره این است که تمام تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی باید برای تأمین امنیت مردم بسیج شده و در اختیار آنان قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تکریم مردم و خدمت‌رسانی بی‌منت، سرلوحه فعالیت‌های پلیس در استان قزوین است و ما در این مسیر تمام تلاش خود را برای جلب رضایت و آسایش شهروندان به کار خواهیم بست.



هشدار قاطع پلیس قزوین به موتورسواران متخلف

فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح‌های ضربتی پلیس برای برخورد با ناهنجاری‌های ترافیکی موتورسواران و تأمین امنیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان خبر داد.

سردار طرهانی با اشاره به اولویت پلیس در برخورد با تخلفات حادثه‌ساز گفت: پلیس ضمن حمایت از قشر زحمت‌کش کشاورز و تلاش برای تسهیل امور آنان، با کسانی که با استفاده از موتورسیکلت اقدام به ایجاد مزاحمت در پیاده‌روها، عبور از چراغ قرمز و سلب آسایش مردم می‌کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.

وی با اشاره به جرم بودنِ رانندگیِ بدون گواهینامه و تردد با وسیله نقلیه فاقد پلاک تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد با مخفی کردن پلاکِ موتورسیکلت در زیر صندلی، قصد فرار از قانون و تخلف در عبور از چراغ قرمز یا تردد در پیاده‌رو‌ها را دارند. پلیس با رصد دقیق، این موتورسیکلت‌ها را جمع‌آوری کرده و پس از پایان مهلتِ هشدار‌های آگاه‌سازی در فضای مجازی، برخورد با این متخلفان آغاز شده است.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه بسیاری از سرقت‌ها و کیف‌قاپی‌ها توسط راکبان موتورسیکلت‌های فاقد پلاک صورت می‌گیرد، افزود: ما با تکیه بر مستندات و تصاویر دوربین‌های نظارتی، اقدامات پیشگیرانه را تشدید کرده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان قزوین در خصوص موتورسواری بانوان بدون گواهینامه نیز اظهار داشت: پلیس راهور به منظور صیانت از جان شهروندان و کاهش مخاطرات، با بانوان موتورسواری که فاقد گواهینامه هستند برخورد می‌کند. وی افزود: با توجه به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان طبق ضوابط فعلی، پلیس با هماهنگی دستگاه قضایی، موتورسیکلت‌های فاقد پلاک یا دارای راکبان فاقد گواهینامه را به مدت ۳ تا ۶ ماه در پارکینگ توقیف خواهد کرد.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، در ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش احساس امنیت عمومی، پلیس را یاری کنند.



تأکید فرمانده انتظامی استان بر ایمن‌سازی معابر شهری و لزوم هوشیاری در برابر کلاهبرداری‌های سایبری

قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری شهرداری، برنامه‌ریزی‌های لازم برای اصلاح و بهسازی معابر شهری به‌ویژه در نقاط پرتردد مانند خیابان خیام انجام شده است.

سردار طرهانی افزود: متأسفانه تردد برخی موتورسیکلت‌سواران در پیاده‌روها، علاوه بر سلب آسایش شهروندان، موجب بروز تصادفات ناگوار برای عابران پیاده شده است؛ از این رو، نصب حفاظ و موانع فیزیکی برای جداسازی مسیر عابران از موتورسیکلت‌ها در دستور کار قرار گرفته تا از هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

وی همچنین به برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: با همکاری دستگاه قضایی، طرح‌های برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف و افرادی که با رفتار‌های پرخطر و هنجارشکنانه، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، با جدیت در حال اجراست.

فرمانده انتظامی استان در ادامه به موضوع امنیت در فضای مجازی پرداخت و با اشاره به فعالیت‌های پیشگیرانه پلیس فتا گفت: آموزش‌های همگانی، نصب بنر‌های اطلاع‌رسانی در سطح شهر و تولید محتوا در رسانه‌های استانی، از جمله اقدامات پلیس برای ارتقای سواد سایبری مردم است.

سردار طرهانی ضمن هشدار جدی به شهروندان در خصوص پیامک‌های جعلی با عناوین «برنده شدن در قرعه‌کشی» یا «ابلاغیه قضایی» تصریح کرد: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های آلوده و ترغیب شهروندان به کلیک روی آنها، اقدام به سرقت اطلاعات و خالی کردن حساب بانکی قربانیان می‌کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که پیامک‌های رسمی و معتبر دستگاه قضایی، دارای سرشماره‌های مشخص و تعریف شده هستند و هرگونه پیامک با سرشماره‌های متفرقه یا شخصی، جعلی بوده و نباید به آنها اعتماد کرد.